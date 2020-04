Governo sem recursos?; Câmara discute caos em Manaus e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Divisão e falta de recursos marcam respostas do governo à covid-19

Cancelamento de nova parcela de auxílio e discussão sobre recursos privados na infraestrutura devem ser temas quentes nesta quinta-feira

Com crise, cresce pressão para driblar regra de teto de gastos

Contrariando o ministério da Economia, defensores do Plano Pró-Brasil querem a ampliação dos investimentos públicos para impulsionar a economia

Câmara discute caos na saúde do Amazonas

Secretários de saúde e médicos se reúnem para tentar encontrar solução emergencial para o aumento de casos de covid-19 no estado

Zona Oeste concentra mais de um terço das mortes por coronavírus no Rio

Para especialista, desrespeito às recomendações explica escalada de números preocupantes

EUA prepara pacote de US$ 500 bi para socorrer empresas

O Congresso americano deve aprovar nesta quinta um novo auxílio a pequenas empresas e o financiamento de testes em massa

Reunião sobre coronabônus expõe divisão da União Europeia

Divergência em torno da emissão de títulos de dívida do bloco, o coronabônus, separa países do Norte e do Sul

Política e mundo

Senado amplia auxílio de 600 reais para mães adolescentes e pais solteiros

Atualmente, apenas as mães solteiras e maiores de idade são beneficiadas. A proposta depende agora de sanção do presidente

Câmara aprova aporte de R$ 15,9 bi do Tesouro para microempresas

Proposta retornará ao Senado e deve ser novamente aprovado pelos parlamentares, já que foi modificada por deputados

“Plano Marshall” do pós-crise prevê investir R$ 30 bi em obras públicas

O Plano Pró-Brasil, desenhado pela Casa Civil e que tem resistência do Ministério da Economia, prevê investimentos da ordem de R$ 30 bilhões até 2022

STF dá 5 dias para Bolsonaro explicar medidas de combate ao coronavírus

A decisão foi tomada em uma ação na qual o PT pede para ser declarada a omissão de Bolsonaro durante a pandemia da covid-19

Witzel estuda reabrir shoppings e comércio de rua

Fontes do governo afirmam que comércio formal tem sido “punido”, uma vez que calçadões têm funcionado normalmente

Enquanto você desligou…

Com 31 shoppings, brMalls mira o digital e isenta aluguel na pandemia

Contra coronavírus, CEO da companhia, Ruy Kameyama, conta que cliente não terá de pagar taxa se aderir ao Delivery Center

Odebrecht: credores aprovam planos de recuperação judicial de subsidiárias

Reestruturação foi aprovada para 12 de 20 subsidiárias do grupo em uma assembleia online que durou mais de oito horas

Via Varejo supera Vale e Itaú em volume de negócios na bolsa

No quesito, varejista só perde para as ações preferenciais da Petrobras

Agenda

Nesta quinta-feira (23), os Estados unidos publicam o índice de construção de casas novas referentes ao mês de março. TAnto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) de abril, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

exame.talks

10h00

Sofia Esteves, presidente do conselho da Cia. de Talentos

A maior live de carreira do mundo

Veja no YouTube

15h00

Rodrigo Malizia, Sócio da Cellar Vinhos Selections, e Manoel Beato

Desgustaçao de Vinhos

Com Ivan Padilla, editor-executivo de estilo de vida da EXAME

18h00

Webinar com Eduardo Menicucci, da Fundação Dom Cabral

Manual de Sobrevivência para PMEs

Com Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da EXAME

Veja no YouTube

