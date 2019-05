Governo quer cortar subsídios; PSDB busca salvação e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Damares pede a Bolsonaro para deixar o governo

Segundo VEJA, cansada, com problemas de saúde e ameaçada de morte, a estrela mais vistosa entre os evangélicos da gestão já avisou que quer sair

Equipe econômica vai propor corte de um terço de subsídios até fim do governo

Corte planejado em subsídios concedidos seria equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto até o fim de 2022, cerca de R$ 102 bilhões em valores de hoje; no ano passado, o governo abriu mão de R$ 292,8 bilhões em receitas, ou 4,3% do PIB, diz reportagem do Estadão

Fusão com DEM, faxina ética e novas convenções: tudo para salvar o PSDB

Entre hoje e segunda-feira, o partido escolherá suas novas lideranças estaduais visando a renovação da legenda após o fracasso eleitoral de 2018

Governo corre para tentar convencer Congresso a liberar extra de R$ 248 bi

Autorização para emissão de dívida é vital para pagamentos de subsídios e benefícios do INSS, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Porto Seguro anuncia resultados em meio a transição no conselho

Seguradora divulga balanço nesta sexta-feira e deve apresentar aumento das despesas gerais e administrativas

Política e Mundo

Bolsonaro: dinheiro retirado de universidades será investido na base

“Não adianta ter um excelente telhado na casa se as paredes estão podres”, disse o presidente

Cabral diz ter trocado favores com MP-RJ para arquivar investigação

Chefe do MP-RJ à época era com quem o ex-governador do Rio trocava favores; depoimento prestado em 25 de abril, na penitenciária de Bangu

Guaidó convoca mobilização para exigir fim do apoio militar a Maduro

Guaidó, reconhecido como presidente interino por quase 50 países, tuitou que será uma “mobilização nacional de paz”

Justiça da Venezuela abre processo contra vice-presidente do parlamento

Tribunal do país também pediu a prisão do político Leopoldo López, que participou dos protestos da última terça, 30

Polícia prende 4º suspeito de negociar arma do massacre de Suzano

Geraldo de Oliveira Santos, de 41 anos, é suspeito de ter fornecido o revólver calibre 38 usado no massacre na Escola Raul Brasil

Se Kirchner vencer eleição, Argentina virará uma Venezuela, diz Bolsonaro

Presidente afirmou em rede social, que o Brasil não vai se envolver em países vizinhos, mas disse que é contra um eventual retorno de Cristina ao poder

Leopoldo López diz que quebra da “ditadura” na Venezuela é um processo

Leopoldo López, abrigado na embaixada da Espanha, disse que conversou com generais enquanto estava em prisão domiciliar

Espanha diz que não vai entregar López a autoridades da Venezuela

Líder opositor e família ainda não pediram asilo; Leopoldo López saiu da prisão domiciliar e participou das manifestações na terça-feira, 30

Enquanto você desligou

Bolsonaro sanciona lei que muda relação entre BC e Tesouro

Um dos principais pontos da proposta é a criação da chamada “reserva de resultado”, para evitar a transferência de recursos de um órgão para o outro

Lucro líquido do Itaú Unibanco soma R$ 6,8 bilhões no 1º trimestre

Comparado ao mesmo período de 2018, crescimento é de 7,1%

Economia anuncia remanejamento de R$ 3,6 bi para atender 5 ministérios

Para se manter dentro da meta de déficit de R$ 139 bilhões, governo cortou R$ 30 bilhões do orçamento

Justiça homologa primeiros acordos entre Vale e vítimas de Brumadinho

Companhia afirmou, desde o início, que gostaria de realizar acordos extrajudiciais, como forma de acertar as reparações pelo desastre

Mercado Livre tem lucro no 1º tri, após medidas para elevar rentabilidade

A companhia, que tem 60% das receitas no Brasil, anunciou lucro de U$S 11,9 milhões de janeiro a março, ante prejuízo de 12,9 milhões um ano antes

Gol anuncia voos para Lima com Boeing proibido de voar

Em março, um avião Boeing 737 Max 8 que voava pela Ethiopian Airlines caiu logo após decolar, deixando 157 mortos

Proposta de hipoteca reversa permitirá receber salário em troca do imóvel

Público alvo são idosos, que poderiam abrir mão da titularidade de um imóvel para receber um “salário” até o fim da vida

MPF pede dados à Avianca e Anac sobre providências a favor de passageiros

Objetivo da ação é possibilitar o acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas referente os transtornos causados por atrasos e cancelamentos de voos

Para afastar marca da Lava Jato, empresa do grupo Odebrecht muda de nome

Nos últimos anos, a companhia anunciou mudanças ao vender ativos, criar políticas de conformidade e até mesmo mudar o nome de algumas empresas

Agenda

Nesta sexta-feira (3), será divulgado na Zona do Euro o IPC-núcleo (anual e de abril). No Brasil, será divulgada a taxa da produção industrial de março. Nos Estados Unidos, será divulgado o relatório de emprego junto da taxa de desemprego de abril, o PMI ISM Não-Manufatura de abril e os discursos de Mary Daly, Kaplan, Mester, Bullard, Clarida, Willians e Bowman, todos do FOMC. Além disso, será divulgada a taxa de ganho médio por hora trabalhada.