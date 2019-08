Governo quer combater queimadas; brigas no G7? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (23) bem informado:

As quentes do dia

Seguir Trump sem se curvar: o dilema de Jerome Powell

Presidente do banco central americano discursa nesta sexta-feira e deve detalhar a estratégia de cortes de juros, uma demanda do presidente americano

G7 ou G5? Encontro deve ter Trump e Johnson contra europeus

Temas como Brexit, guerra comercial com a China e questões climáticas devem gerar desavenças entre potências no fórum deste fim de semana

“Estamos fazendo as coisas com calma”, diz presidente da Caixa sobre juros

Banco anunciou que terá financiamentos com juros atreladas à inflação, o que poderia baratear compra da casa própria

Bolsonaro faz reunião de emergência com oito ministros sobre queimadas na Amazônia

Em edição extra do Diário Oficial, presidente determinou a seus ministros que adotem “medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região”

Semana pelo Clima termina com protestos em defesa da Amazônia

Depois que o Inpe informou que as queimadas na região aumentaram 82%, protestos foram convocados no Brasil e no exterior

Para a construtora Engevix, existe vida após a Lava Jato

Em entrevista a EXAME, executivos contam sobre os planos da empresa para sobreviver depois das investigações da força-tarefa

Política e Mundo

Inferno na floresta: o que sabemos sobre os incêndios na Amazônia

A Amazônia sempre sofreu com queimadas ligadas à exploração de terra. Mas como isso chegou tão longe?

Novo se afasta de Salles: “Ele não mantém nenhum contato com partido”

Em meio a uma crise internacional por causa da Amazônia, partido diz que não participa da gestão do Ministério do Meio Ambiente

Regra de transição do Coaf prevê ação conjunta de Justiça, Economia e BC

Órgão de controle de movimentações financeiras será transferido do Ministério da Economia para o Banco Central

Sem esquecer ONGs, Bolsonaro fala em fazendeiros terem causado queimadas

Bolsonaro também criticou Emmanuel Macron pelo que chamou de “tom sensacionalista” e por ter colocado uma foto antiga na hora de falar do fogo na Amazônia

Bolsonaro nega que interferiu no Coaf e PF para atrapalhar investigações

Filho do presidente, Flávio Bolsonaro era investigado com base em dados do Coaf por movimentações financeiras suspeitas

Raquel Dodge pede que Bolsonaro vete a lei de abuso de autoridade

Procuradora-geral da República destacou nove artigos que devem ser vetados no projeto que prevê punição para autoridades que cometerem abusos

Com florestas em chamas, Bolívia busca ajuda de super avião tanque

Incêndios já queimaram mais de 650 mil hectares de floresta tropical, disseram autoridades do país nesta quinta-feira

Enquanto você desligou

Parecer da Previdência não será mais entregue nesta sexta, diz relator

Apesar de não especificar dia, o relator senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou que relatório será finalizado com um atraso de “4 ou 5 dias”

Entenda as principais mudanças da MP da Liberdade Econômica

Segundo o governo, medida pretende diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte

STF forma maioria contra redução de salário de servidor público

Seis ministros votaram para não permitir que Estados reduzam jornada de trabalho e salários de servidores para ajuste das contas públicas

“Até 2022, é temerário falar em privatizar a Petrobras”, diz Rodrigo Maia

O presidente da Câmara criticou que a privatização da Petrobras, uma empresa de capital aberto, foi ventilada, antes de os acionistas serem informados

Justiça do Rio decreta falência da MMX, empresa de Eike Batista

Decisão foi tomada dentro do processo que analisava pedido de recuperação judicial apresentado pela empresa, que tem Eike como fundador

Butiques Lazard e Moelis devem assessorar Aramco em IPO

Bancos vão se aventurar na segunda tentativa da maior abertura de capital já vista

Azul fecha acordo com aérea ASTA e amplia operações em Mato Grosso

Com a parceria, a companhia aérea começará a atender sete novos destinos no Estado; saiba quais são

Google muda forma de nomear versões do Android

Gigante das buscas online deixa para trás tradição de nomes de sobremesas

Defesa diz que Cabral corre riscos em Bangu 8 e pede transferência

Advogados afirmam que ex-governador corre riscos principalmente desde que passou a confessar seus atos e citar nomes de pessoas envolvidas

Anatel adia decisão sobre compra da Warner pela AT&T

Um pedido de vista do conselheiro Moisés Queiroz adiou a decisão sobre a regularidade ou não da fusão das duas empresas

Agenda

Enfim sexta-feira (23) chegou, e temos mais um dia do simpósio de Jackson Hole, nos EUA, um dos mais importantes congressos de representantes de bancos centrais de todo o mundo. E uma das principais atrações será o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, que deverá abordar o recente corte de juros feito pelo banco, assim como as expectativas de retração econômica global.

Ainda nesta sexta, o Census Bureau divulga o número de vendas de novas habitações nos EUA, no mês de julho, relatório que serve para avaliar a força do mercado imobiliário no país, assim como dar uma ideia de como anda a economia americana.

A Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA, enquanto o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.