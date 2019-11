Governo quer acelerar privatizações; foco nos EUA e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (1º) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

O alarme de recessão é falso? Foco no emprego dos EUA

Os dados do payroll de outubro devem fornecer novos indícios sobre a possibilidade de uma recessão na maior economia do mundo

Governo quer acelerar privatizações com “carta-branca” do Congresso

Autorização prévia do Congresso para privatizar determinada lista de estatais poderia reduzir tempo de desestatização de 2 anos para 6 meses

“Fatiar a reforma tributária é um risco”, diz Pedro Passos

Para cofundador da Natura e conselheiro da Endeavor, reforma tributária é prioridade para empresariado

Veja as ações que mais subiram e caíram em outubro

Marcado por quebras de recorde e eventos positivos para a economia, Ibovespa encerra mês com valorização de 2,36%

Estes foram os melhores e piores investimentos de outubro

Queda da taxa Selic para a mínima histórica, o patamar de 5%, valorizou os títulos públicos de médio e longo prazo

“Se houver algo como no Chile, tem de conter”, diz general Augusto Heleno

Para ministro do Gabinete de Segurança Institucional, algo como o AI-5, defendido por Eduardo Bolsonaro, seria necessário apenas em casos extremos

Senadores já têm propostas para mudar pacote de Guedes

Senadores José Serra e Kátia Abreu saíram na frente propondo suas versões de mudanças no Teto dos Gastos e na Regra de Ouro

Em live, Bolsonaro volta a criticar Witzel por caso Marielle

Inquérito sobre assassinato de Marielle relaciona o nome de Jair Bolsonaro ao caso

Política e mundo

Eduardo pede desculpas e diz que não há possibilidade de “novo AI-5”

Declaração ocorre depois de muitas críticas à fala do deputado, que mais cedo disse que um “novo AI-5” seria uma forma de repressão da esquerda

Bolsonaro diz que falou para Eduardo tirar “AI-5” do vocabulário

Presidente defendeu liberdade de imprensa, mas disse, sem especificar, que “quando atingem a honra de uma pessoa, é outra história”

Comissão de Ética do Novo suspende filiação do ministro Ricardo Salles

O partido cita dispositivo do estatuto que permite suspensão quando há “risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo”

Está mais do que comprovado que óleo é da Venezuela, diz Bolsonaro

Presidente destacou que as investigações ainda não foram finalizadas e que o governo só poderia agir quando o óleo chegasse às praias

Manchas de óleo no Nordeste chegam às praias de Porto Seguro, na Bahia

O local é um dos principais destinos turísticos da região e teve três praias atingidas pelo material

Comissões da reforma social serão instauradas em até 3 semanas, diz Tabata

Reforma deve propor que quem ganha um salário mínimo tenha abono maior e quem ganhe acima de 1,5 salário, menor

Gilmar Mendes manda soltar Garotinho e Rosinha

Garotinho e Rosinha são acusados pelo superfaturamento de R$ 62 mi em contrato entre a prefeitura de Campos dos Goytacazes e a construtora Odebrech

Enquanto você desligou…

Bradesco deve fechar 450 agências até 2020

Presidente do banco afirmou que a medida é uma tentativa de controlar as despesas operacionais, que estão acima da meta estabelecida para 2019

Ação da Kraft Heinz sobe 13% com lucro melhor do que o esperado

Apesar do resultado, a gigante de alimentos ainda precisa recuperar o crescimento das vendas de produtos como ketchup e cream cheese

Boeing deixa em terra dezenas de aviões após descoberta de fissuras

Nos últimos meses, a reputação da Boeing foi afetada pelos dois acidentes com o 737 MAX que deixaram 346 mortos

Suzano tem prejuízo de R$ 3,46 bilhões no 3º trimestre

Perda da companhia foi superior à previsão média do mercado, que estimava prejuízo de R$ 3,26 bilhões para o período

Argentina fixa um valor mínimo para o peso

BC do país estabeleceu a cotação fixa de 59,99 pesos por dólar, na esperança de evitar uma queda acentuada da moeda

Agenda

Agora só tem mais dois meses para acabar o ano. Já está ouvindo as músicas de Natal? Mas antes de entrar no espírito natalino, nesta sexta-feira (1º), é dia de conhecermos os dados da produção industrial brasileira no mês de setembro, assim como no acumulado do ano.

Nos EUA, o Bureau of Labor Statistics divulga a taxa de desemprego em outubro, número que vem em queda nos últimos anos. Outros dados referentes à força do mercado de trabalho americano e que serão liberados nesta sexta incluem o famoso relatório Payroll (com o número de pessoas empregadas, excluindo o campo), a taxa de participação da força de trabalho, o ganho médio por hora trabalhada e o salário médio por hora.

O Institute for Supply Management divulga seu PMI (índice de atividade dos gerentes de compras) industrial, de outubro, que serve para avaliar a confiança na economia do país.

E fique ligado nos discursos de Richard Clarida, vice-presidente do Fed, John C. Williams, presidente do Fed de Nova York, e Randal Quarles, do conselho do Fed, que podem trazer pistas da política monetária da instituição.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Frase do dia

“As coisas vão piorar antes de melhorar” — Karen M. McManus, escritora norte-americana