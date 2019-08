São Paulo — O governo federal publicou na edição desta sexta-feira do Diário Oficial um decreto autorizando a venda de 20,75 milhões de ações detidas pela União no Banco do Brasil, informou o banco por meio de fato relevante.

Decisão acontece após o governo federal ter anunciado na quarta-feria plano de vender esse lote, que corresponde ao valor excedente ao mínimo necessário para manter a condição de acionista controlador do banco, numa operação avaliada em cerca de um bilhão de reais.