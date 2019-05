Governo prepara pacote; Itaú pode ter lucro recorde e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo prepara pacote com até 50 ações para incentivar recuperação da economia

Entre as medidas estão projetos de lei que vão mexer em regulamentações de setores como o imobiliário e de crédito, diz reportagem do O Globo

Em dia de novidades da Rede, Itaú pode bater recorde de lucro

Itaú divulga balanço no mesmo dia em que entram em vigor as menores taxas para clientes da Rede, sua operadora de pagamentos

Pouca concorrência entre distribuidoras deixa a gasolina mais cara, aponta ANP

Empresas não repassaram ao consumidor redução de preço vista nas refinarias, diz reportagem do Estadão

Natura divulga resultados de olho na Avon

Investidores estarão atentos na possível negociação de compra da Avon, maior concorrente no Brasil

Política e Mundo

China e EUA concluem mais uma reunião para encerrar guerra comercial

Acordo definitivo entre as duas grandes potências econômicas mundiais deve sair na próxima semana

Bolsonaro condecora Olavo e Mourão com mais alta honraria da diplomacia

Segundo o Itamaraty, a Ordem Nacional de Rio Branco é uma comenda que o presidente atribui a personalidades “pelos seus serviços ou méritos excepcionais”

Centrão discute reforma “que não reeleja Bolsonaro”, diz Paulinho

“R$ 800 bilhões garantem, de cara, e reeleição dele”, comenta o líder da Força Sindical, Paulinho da Força

CNJ lança site para monitorar ações sobre grandes tragédias

Pela página eletrônica, será possível acessar o andamento de ações que envolvem os desastres ocorridos em Mariana (MG) e Brumadinho (MG), assim como outros

Para tentar derrubar Maduro, Guaidó convoca novos protestos para a quarta

Confrontos em manifestações desta terça-feira, 30, deixaram pelo menos 69 feridos

Governo abre crédito extra para assistência e acolhimento de venezuelanos

Venezuela viveu dia de tensão nesta terça, 30, com a disputa das forças do autoproclamado presidente, Juan Guaidó, contra o governo de Nicolás Maduro

Leopoldo López e família trocam embaixada do Chile pela da Espanha

Opositor Leopoldo López, que estava preso desde 2014, foi para a residência diplomática do Chile após dia de protestos contra Maduro na capital venezuelana

EUA dizem que Maduro deixaria Venezuela hoje, mas Rússia impediu

Secretário de Estado dos Estados Unidos disse que avião estava pronto para levar Maduro para Cuba

Metade dos assassinatos de jornalistas são solucionados no Brasil

Nos últimos 20 anos, 64 jornalistas e comunicadores em geral foram mortos por causa do exercício da profissão

Após confrontos, chanceler diz que Venezuela está em “total normalidade”

Jorge Arreaza minimizou manifestações, dizendo que elas se concentraram apenas no bairro de Altamira

Enquanto você desligou

Tuites de Musk sobre a Tesla serão revisados antes de publicação

Em março, Musk escreveu no Twitter que a Tesla fabricaria 500 mil veículos no ano, número que não corresponde à realidade

Os times de futebol que mais faturaram em 2018; Palmeiras lidera

Ranking revela quem são os gigantes da bola quando o assunto é dinheiro

Petrobras conclui venda da refinaria de Pasadena por US$ 467 milhões

A estatal vendeu 100% de suas ações nas empresas que compõem o sistema de refino de Pasadena, nos Estados Unidos

Segunda Turma do STF irá discutir prisão após 2ª instância

O caso estava sendo analisado no plenário virtual da turma, mas migrou para a sessão presencial depois de um pedido de vista

Governo lança medida provisória para reduzir papel do estado em negócios

Governo estabeleceu que a Comissão de Valores Mobiliários poderá diminuir exigências para entrada de pequenos e médios empreendedores no mercado de capitais

Cosan aprova oferta pública para comprar ações da Comgás

Pelo preço de R$ 82, a oferta vai movimentar R$ 2,2 bilhões

Bolsonaro: Se nada for votado, quebraremos a Previdência no máximo em 2022

Presidente concedeu entrevista ao Brasil Urgente, da Rede Band

“Apenas dou sugestões”, diz Bolsonaro sobre bancos públicos

Nesta segunda, 29, Bolsonaro havia pedido que presidente do Banco do Brasil considerasse a redução de juros

Cade investiga Bradesco sobre práticas anticompetitivas contra GuiaBolso

O banco estaria prejudicando as atividades econômicas exercidas pela fintech

Banco do Brasil é condenado por impedir cliente de entrar descalço

Banco precisará pagar indenização de R$ 10 mil a cliente por danos morais

Agenda

Nesta quinta-feira, (2), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe mensal de abril. Na Europa, será divulgado o PMI Industrial de abril e as projeções econômicos. Nos Estados Unidos, serão divulgados os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, a Produtividade do Setor Não Agrícola, o Custo Unitário da Mão de Obra Trimestral, as encomendas à indústria mensal de março e o relatório do Departamento do Tesouro.