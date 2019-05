Governo prepara compra de armas; fusão Fiat-Renault e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fiat e Renault negociam fusão para criar 3ª (ou 1ª) maior montadora

Notícia fez as ações das duas montadoras subirem 12% no início da negociação nas bolsas europeias nesta segunda-feira

Queda de braço pelo Coaf divide Senado em MP da reforma

Na última semana, a MP que reduz o número de ministérios só foi aprovada após um recuo da base governista

Governo prepara megacompra de 106 mil armas para Força Nacional e polícias

É a primeira vez que pasta promove uma licitação desse porte; custo de R$ 444 milhões será dividido com governos estaduais, diz reportagem do O Globo

Engajamento de Bolsonaro em manifestações acirra crise com o Congresso

Empresários mostram ceticismo em relação a ato; na Paulista manifestantes escancaram o racha na direita, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Atos pró-Bolsonaro defendem reformas e atacam Congresso e STF; veja fotos

Protestos deste domingo são resposta aos atos do último dia 15, que levaram pessoas às ruas para reclamar dos cortes orçamentários em Educação

No Nordeste, Bolsonaro é alvo de crítica de governadores

Em encontro com governadores da região, presidente Jair Bolsonaro defendeu nova Previdência e prometeu mais R$ 4 bilhões a fundo da região

Kai Lehmann, da USP: o quão longe pode ir a extrema-direita na Europa?

Para professor especialista em União Europeia, movimentos de extrema-direita mostram força nas eleições, mas não agirão de forma unida

Enquanto você desligou

Huawei ou Apple e Google: quem mais perde com guerra comercial?

Enquanto a chinesa viu bloqueada parceria com o Android, Google perde bilhões sem os usuários da Huawei na Europa e Apple pode perder mercado chinês

Em nova sede, Walmart quer mostrar por que é diferente da Amazon

Enquanto a Amazon fez concurso nacional para escolher sua nova sede, o Walmart, sem alarde, escolheu cidade onde a primeira loja da rede foi criada

Síndrome de maio: Bovespa perto de fechar mês no vermelho pelo 10º ano

Enquanto lá fora existe a lógica do “venda em maio e corra”, por aqui o mau desempenho do Ibovespa se deve a uma sequência de crises internas

Louise Barsi ensina como investir como o pai bilionário

Filha do megainvestidor Luiz Barsi, Louise destacou as melhores oportunidades para quem quer investir na Bolsa

Após 6 anos, Cade deve condenar cartel dos trens de SP

O cartel do metrô é um dos maiores casos já analisados pelo Cade e afetou pelo menos 27 licitações, contratos que somam R$ 9,4 bilhões

Estes empreendedores levam confecções do Bom Retiro ao mundo das startups

A Houpa! conecta atacadistas de todas as regiões do Brasil. Com início no bairro paulistano Bom Retiro, startup já mediou 7,9 milhões de reais em roupas

Livrarias perdem mais espaço, segundo pesquisa da GFK

Ritmo de queda do mercado editorial está em desaceleração; isso não quer dizer, porém, que livrarias já consigam ver a luz no fim do túnel

FMI pede que Congresso reduza benefícios de servidores públicos

Fundo Monetário também citou que a idade mínima da reforma da Previdência é essencial

Petrobras reduzirá preço da gasolina em 4,4%; diesel fica estável

Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio

Guedes rechaça “qualquer hipótese” de abandonar retomada econômica

Ministro da Economia havia dito que renunciaria ao cargo caso a reforma da Previdência fosse desidratada

Estrangeiros tiram R$ 5,5 bi da Bovespa em maio até dia 22

Ao que tudo indica, maio será o segundo mês seguido de saída de capital externo

Agenda

Nesta segunda-feira (27), no Brasil será divulgado o relatório das transações correntes em dólar referentes a abril e o valor do Investimento Estrangeiro Direto, também em dólar. Nos Estados Unidos, serão divulgado os índices Investing.com Ouro e S&P 500. Na Zona do Euro, teremos o índice Investing.com EUR/USD.