Governo oferece emendas maiores; Eduardo ataca Mourão e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo dará R$ 40 mi em emendas a cada deputado que votar pela reforma

Segundo líderes, valor foi oferecido por Onyx e eleva em 65% manejo do Orçamento por congressistas, diz reportagem do jornal Folha de S. Paulo

Com críticas a Bolsonaro, indígenas se reúnem em Brasília

Acampamento Terra Livre ocorre em Brasília para reivindicar demandas dos povos indígenas brasileiros e criticar saída da Funai do Ministério da Justiça

Eduardo Bolsonaro: ‘O que causa ruído são as declarações do vice-presidente’

Ao Estadão, o deputado federal do PSL faz coro às críticas a Mourão e diz que o irmão Carlos está ‘apenas reagindo’

Política e Mundo

Kim Jong-un chega à Rússia e busca apoio para seu modelo de desarmamento

O líder coreano afirmou que esta visita não será a última, mas sim “o primeiro passo”

EUA acusa dupla de roubar segredos e espionar GE para beneficiar China

Ex-engenheiro e um empresário chinês foram acusados de espionagem econômica e de conspiraçã

Senado da Flórida aprova medida para armar professores nas escolas

Professores que desejem ir armados aos colégios terão que completar cem horas de treinamento

Bolsonaro confirma viagem à China e a Nova York ainda neste ano

No país asiático, o presidente irá participar da inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai no dia 9 de agosto

Por críticas ao STF, MP abre processo administrativo contra Dallagnol

O coordenador da Lava Jato em Curitiba afirmou que três ministros formam “uma panelinha” e passam uma mensagem de “leniência com a corrupção”

Enquanto você desligou

O incrível Facebook: mais polêmicas, mais dinheiro

Rede social divulga resultados trimestrais e deve anunciar aumento de 25% na receita e queda modesta no lucro, apesar da crescente pressão de governos

Reforma é matemática, não ideológica, diz presidente do Morgan Stanley

Para Alessandro Zema, a retomada do crescimento do Brasil passa obrigatoriamente pela aprovação da reforma da Previdência

CCJ rejeita por 43 votos requerimento para adiar reforma por três sessões

Antes, o plenário da comissão já havia derrubado outro pedido, de adiamento por quatro sessões, com 39 votos a zero

Demanda por voos domésticos e internacionais crescem no primeiro trimestre

Procura por voos domésticos tiveram um aumento de 4,3% no mercado brasileiro e por voos internacionais de 10,7%

CCJ altera ordem dos trabalhos para tentar adiantar votação da Previdência

Deputados da Comissão de Constituição e Justiça estão reunidos desde a tarde desta terça para votar parecer da reforma da Previdência

Odebrecht confirma que fez doação para ex-presidente Alan García, do Peru

Ex-presidente cometeu suicídio antes de ser preso; todos os presidentes do Peru desde 2001 têm problemas com a justiça por vínculos com a Odebrecht

Agenda

Nesta quarta-feira (24), serão divulgados nos EUA os estoques brutos de petróleo e os estoques de petróleo em cushing. No Brasil, serão divulgados os dados sobre a evolução do emprego, no Caged de março.