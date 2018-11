Governo lança edital com vagas para o Mais Médicos e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira, 20, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Novo edital com vagas do Mais Médicos é publicado no Diário Oficial. Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação.

Conheça os marcos jurídicos da luta da população negra no Brasil. A dívida que o Brasil tem com os negros determinou o Dia da Consciência Negra, a lei que criminaliza o racismo, a injúria racial, além da Igualdade Racial.

Filial da Nissan gastou US$ 17,8 mi em casas para Ghosn, diz imprensa. As transações teriam sido realizadas através de uma filial holandesa aparentemente com fins de investimento.

A caravana de imigrantes centro-americanos ameaça a segurança dos EUA? Trump chamou de “perigosos criminosos” as pessoas que integram a caravana que segue aos EUA. Entenda quem são e o que querem os imigrantes.

Os dados que mostram a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Política, crime, trabalho e renda: onde quer que se olhe, brancos e negros moram em dois países completamente diferentes.

Caixa começa a pagar PIS/Pasep de nascidos em novembro. Quem tiver o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode sacar o PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas.

“A guinada à direita com Bolsonaro vai ser longa”. Em entrevista ao Estado de S.Paulo, Silas Malafaia diz que prioridades da gestão serão emprego, violência e desburocratização: “Não é a agenda religiosa”.

Fux deve derrubar liminar que garante auxílio-moradia. Segundo coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, medida pode ser tomada quando Temer sancionar o aumento de 16,3% dos salários da corte.

Médicos de Cuba e Brasil têm desempenho similar em prova exigida por Bolsonaro. Segundo matéria da Folha de S. Paulo aprovação foi de 24,3% entre cubanos e 28,5% entre os brasileiros formados no exterior.

Sem lugar no governo Bolsonaro, Magno Malta está na ‘geladeira’ da transição. Como noticiou O Globo, aliado recusou ser vice do presidente eleito para tentar, sem sucesso, a reeleição ao Senado .

Sem Ghosn, aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi pode desmoronar. Como noticiou o Valor Econômico, a prisão de Ghosn agora vai colocar à prova a estrutura da aliança, apontada por ele como “irreversível”.

Bitcoin renova mínima em mais de um ano e cai abaixo de US$ 5 mil. Operadoras consultados pelo jornal Valor Econômico ainda tentam entender os motivos por trás da queda recente.

Política e mundo

EUA estudam incluir Venezuela em lista de patrocinadores do terrorismo. Lista integrada por Irã, Coreia do Norte, Síria e Sudão, está reservada aos países que apoiaram “atos de terrorismo internacional em reiteradas ocasiões”

Xi chega às Filipinas na 1ª visita de um presidente chinês em 13 anos. Xi Jinping disse que objetivo da visita é manter uma discussão profunda com o presidente Duterte sobre como elevar a cooperação entre os países.

Ivanka Trump utilizou conta de e-mail pessoal para assuntos da Casa Branca. A prática da filha de Trump é parecida com a da ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, cujo uso do e-mail pessoal originou uma investigação do FBI.

Tiroteio em hospital de Chicago deixa ao menos 4 mortos. Tiroteio terminou com duas mulheres, um policial e o suposto atirador mortos.

Lewandowski nega ação de líder do PSOL contra reajuste de ministros do STF. Deputado Chico Alencar alega que houve vício na tramitação do texto já que ele foi alterado no Senado e não voltou à Câmara para ser debatido.

Renato Duque é condenado por Hardt em sua 1ª decisão à frente da Lava Jato. Duque foi condenado por favorecer empresa na contratação da obra de instalação do Gasoduto Submarino de Interligação dos Campos de Lula e Cernambi.

Brasil não vai pagar retorno de médicos cubanos, diz ministro da Saúde. A expectativa é de que a remoção seja feita até o dia 12 de dezembro.

Haddad vira réu pela 1ª vez por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Petista afirma que a decisão é uma tentativa de reciclar uma delação de Ricardo Pessoa para torná-lo réu em uma ação criminal pela 1ª vez.

“O povo brasileiro não sabe o que é ditadura aqui ainda”, diz Bolsonaro. Presidente eleito dava resposta sobre conversa com primeiro-ministro da Hungria; ele também disse que “quem ferrou o Brasil foram os economistas”.

Enquanto você desligou…

Airbnb não vai mais oferecer hospedagem em assentamentos israelenses. Companhia decidiu mudar sua política em relação a hospedagem em áreas ocupadas da Cisjordânia após denúncias.

Ibovespa cai 0,7% puxado por queda nos EUA; Petrobras tem dia volátil. No mês, o Ibovespa contabiliza um acréscimo de 0,55% e em 2018 o ganho alcança 15,05%.

Instagram começa caça às bruxas e ameaça quem compra seguidores. App de fotos do Facebook luta pela reputação dos seus usuários–e pela sua própria.

Agenda

Nesta terça-feira, nos Estados Unidos ocorre a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e serão divulgados dados sobre construção de moradias e novas licenças de construção, além de serem divulgados os estoques de petróleo bruto semanal (API). Na Zona do Euro, o destaque é a reunião dos ministros de Finanças dos países da região.