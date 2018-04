Governo gaúcho desiste de oferta de ações do Banrisul

O banco estatal gaúcho Banrisul informou nesta sexta-feira que seu controlador, o governo do Rio Grande do Sul, desistiu de fazer uma oferta de ações, por meio qual poderia vender até 49 por cento do capital votante que tem no negócio.

O plano da oferta foi anunciado em outubro, mas a operação foi adiada em dezembro devido às condições adversas do mercado.

O Rio Grande do Sul possui atualmente cerca de 204,2 milhões de ações ordinárias do Banrisul, representando 99,58 por cento do capital votante, e 28,8 milhões de papeis preferenciais, representativos de 14,2 por cento do total.