Governo foca na privatização da Eletrobras e ações sobem forte

São Paulo — As ações da Eletrobras subiram forte nesta terça-feira na Bolsa, depois que o projeto de privatização da companhia voltou ao foco do governo de Michel Temer.

Os papéis da empresa subiam 7,10%, a 22,94 reais, nesta terça-feira. Na máxima do dia, chegaram a ter ganhos de 7,4%.

Ontem, a equipe de Temer apresentou uma lista com 15 pautas prioritárias para a área econômica no Congresso Nacional, incluindo a desestatização da Eletrobras. A divulgação foi feita depois que o governo desistiu, pelo menos por ora, de aprovar a reforma da Previdência.

Além de dar prioridade à aprovação do projeto de lei já enviado ao Congresso, o Planalto também estuda criar ações de comunicação em defesa da privatização da companhia.

O plano, anunciado pelo governo em agosto de 2017, encontra forte resistência entre os partidos de esquerda e sindicatos de funcionários da estatal.

No final do ano passado, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 70% dos brasileiros são contrários a privatizações em geral. O resultado acendeu um sinal de alerta no governo.

É que, em jogo, estão não apenas as receitas de 12,2 bilhões de reais esperadas com a realização da operação, mas também os dividendos políticos por seguir adiante com uma privatização considerada complexa, parte de um movimento de diminuição do tamanho do Estado na economia.

Com Reuters.