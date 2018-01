Governo fica com a Embraer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer descarta ceder o controle da Embraer. Presidente afirmou que o processo não ocorreria nem pela via direta nem pela indireta.

Reforma da Previdência não atinge mais pobres, diz Temer no SBT. Presidente afirmou que é preciso derrubar algumas mentiras sobre a proposta que muda a regra de aposentadorias.

PT evitará tratar publicamente de Plano B para eleição sem Lula. Na avaliação de analistas, o partido seguirá com candidatura de Lula mesmo após a confirmação da condenação para manter sua base mobilizada.

Setor de cartões propõe acabar com o parcelado sem juros. Segundo o jornal Valor, a mudança viria acompanhada de uma redução no prazo de pagamento aos lojistas.

Fibria divulga balanço hoje com bom momento nos negócios. Companhia dobrou de valor em um ano, para 29 bilhões de reais.

Novo capítulo na briga judicial da BRF com herdeiras da Sadia. Disputa envolve duas filhas que Atilio Fontana teve fora do casamento.

Política e mundo

Fundo público eleitoral dá mais dinheiro a 21 partidos. Reserva de R$ 1,71 bi para disputas deste ano beneficia diretórios de siglas médias e pequenas em comparação a 2014.

Lula pede de volta o seu passaporte. O recurso é endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, contra decisão do juiz federal Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara de Brasília, que atendeu a pedido da Procuradoria da República no DF e mandou confiscar o documento.

Condenação afasta PR de aliança com Lula. Sigla era a única de fora da esquerda que realmente cogitava apoiar o petista nas eleições.

Marina Silva pede a políticos “respeito às instituições”. Para ex-ministra, o “rouba, mas faz” foi ampliado para o “rouba, mas é de esquerda” e “rouba, mas está fazendo reformas”.

Gestão Doria começa a fiscalizar regras de Uber e demais apps nesta segunda. Controle sobre novas normas pode resultar até na apreensão dos veículos.

Sobe para 134 número de casos de febre amarela no Estado de SP. O índice é 65% maior do que o do último balanço da pasta, apresentado na semana passada, quando 81 registros da doença haviam sido confirmados. Do total de infectados, 52 morreram no período.

Eunício adia sessão do Congresso para dia 5 de fevereiro. Tradicionalmente, a primeira sessão do ano ocorre no dia 2 de fevereiro, porém este ano a reunião foi adiada porque a data cairia numa sexta-feira.

Trump apresenta novo plano de imigração nesta segunda-feira. Proposta pode colocar fim à situação de indefinição em relação ao futuro dos imigrantes no país.

Líder opositor russo Alexei Navalny é preso durante protesto. Político foi acusado por “violação ao procedimento de organização de uma manifestação”

Presidente francês defende novas sanções da UE contra a Venezuela. Falando ao lado de Macron em Paris, o presidente argentino, Mauricio Macri, disse que Caracas não é uma democracia há muito tempo.

Enquanto você desligou…

Embraer reitera acusação de subsídio do Canadá à Bombardier. A canadense Bombardier venceu nesta sexta-feira uma disputa comercial contra a norte-americana Boeing, após uma agência dos Estados Unidos rejeitar o pedido de aplicar tarifas maiores sobre as vendas do jato CSeries.

Anglo American prevê elevar em 56% produção de minério no Brasil. Nos planos da empresa estão previstos investimentos de 1 bilhão de reais para expandir sua capacidade anual de extração.

Aneel anuncia bandeira verde nas contas de luz de fevereiro. A bandeira verde sinaliza condições de geração de energia favoráveis, com chuvas chegando aos reservatórios das hidrelétricas.

Caixa suspende empréstimos a estados e municípios sem garantias. A concessão será reavaliada por determinação do Conselho de Administração da Caixa diante do novo plano de reforço do capital do banco.

Japão exige segurança em corretora de criptomoedas após ataque. Corretora Coincheck sofreu um ataque de hackers e perdeu o equivalente a US$ 530 milhões em ativos de clientes.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus e o dado de dezembro de empréstimos bancários.