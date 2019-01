Governo estuda transição rápida para nova Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia



Equipe econômica quer Previdência com transição mais curta, diz Folha

Período de transição seria bem mais curto do que os 21 anos previstos por Temer; medida representaria uma maior economia de gastos



Proposta acelerada pode afetar aposentadorias e ajudar contas públicas

Folha analisa efeitos práticos de uma eventual redução do período de transição para novo modelo da Previdência

Governo quer abrir capital de gestora do Banco do Brasil

O novo presidente da instituição, Rubem Novaes, disse ontem que pretende vender os ativos que não têm “sinergia” com a instituição, mas garantiu que preservará as “joias da coroa”

Obras bilionárias com recursos do BNDES são investigadas

Entre as obras investigadas pelo MPF e a PF estão as do contrato para reformas de refinarias assinadas com a Petrobras.

Bancos públicos terão de devolver R$ 84 bi ao Tesouro Nacional

O plano de Paulo Guedes, no entanto, vai depender do sucesso da venda da participação das subsidiárias e de não comprometer regras bancárias.

Presidente da Caixa: crédito habitacional da classe média será maior

Segundo o presidente da Caixa, os juros menores estarão garantidos nas operações do programa Minha Casa Minha Vida.

Bradesco, Itaú ou fintechs: quem se destacará em 2019, segundo BTG

Os bancos continuaram apresentando lucros bilionários mesmo na crise, mas, com a retomada da economia e da oferta de crédito, o retorno pode ser ainda maior.

Política e mundo

Candidato a presidente da Câmara, Ramalho promete que votará reformas. Deputado garantiu que propostas serão colocadas na pauta da casa Legislativa independente do apoio do governo.

Grupo de escolas de elite divulga carta criticando ministro da Educação

Quatro instituições de ensino pedem que Ricardo Vélez Rodriguez não permita que “o país entre numa rota de retrocesso”.

Anatel notifica usuários de 15 estados sobre bloqueio de celulares

A medida será adotada no dia 24 de março e vai atingir aparelhos adquiridos a partir desta segunda-feira.

Obras em sítio de Atibaia foram feitas a pedido de Lula, diz Léo Pinheiro

Pinheiro também informou que as obras foram pagas pela OAS e descontadas da propina destinada ao PT por atuações favoráveis à empresa na Petrobras.

Em meio a onda de violência, 23 detentos fogem de presídio no Ceará

A fuga foi de manhã, durante o banho de sol, quando os presos pularam o muro da cadeia e tiveram acesso à área externa.

Políticos não podem bloquear críticos nas redes sociais, decide EUA. Corte americana entendeu que presidente de um conselho do Condado de Loudoun violou liberdade de expressão ao banir cidadão de sua página.

Enquanto você desligou…

Presidente do BB confirma desinvestimento: “concorrência que se cuide”. Rubem Novaes afirma que pretende vender parte dos ativos da instituição.

Amazon.com volta a ser companhia mais valiosa de Wall Street. Com alta de 3%, o valor de mercado da empresa ultrapassou o da Microsoft e chegou a US$ 793,8 bilhões.

Novo presidente da Caixa descarta planos para a privatização do banco. Pedro Guimarães afirma que instituição entrará no mercado de cartões consignados e pode operar no microcrédito.

STF suspende bloqueio de R$ 443 milhões nas contas de Minas Gerais

Procuradores do estado pediram liminar para evitar que valor fosse bloqueado como garantia de empréstimo com o Banco do Brasil.

Guedes: não serão tolerados empréstimos da Caixa por ligações políticas. Ministro da Economia afirmou que verbas públicas do banco não poderão ser usadas “na direção equivocada”.

Azul: demanda total cresce 13,4% em dezembro; capacidade sobe 13,5%. Com aumento, taxa de ocupação ficou em 83%, estável em relação aos 83,1% registrados em dezembro de 2017.

Pesos-pesados das finanças querem formar nova bolsa nos EUA. Chamada de MEMX, a iniciativa pretende fazer transações com menor custo.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgada a produção industrial anual no Brasil. Nos Estados Unidos, o índice de importações e exportações, a balança comercial, as ofertas de emprego (JOLTs), os estoques de petróleo bruto (semanal) e os transportes de bens de capital.