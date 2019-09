Por pouca demanda, Banrisul cancela oferta de ações

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) informou que seu controlar, o governo do Estado, cancelou a oferta pública de suas ações ao mercado. A oferta estava em andamento, com reuniões de investidores com os bancos organizadores e a empresa. A decisão ocorreu porque o preço por ação que os investidores estavam dispostos a pagar ficou abaixo do proposto pelo governo do Estado, que enfrenta dificuldades financeiras há anos e busca recursos para equilibrar suas contas.

O Banrisul era uma das inúmeras ofertas previstas para os próximos meses. Segundo o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, 25 companhias se preparam para oferecer ações ao mercado nos próximos 18 meses, entre elas a C&A e a corretora XP Investimentos. Ao mesmo tempo, a dificuldade em chegar ao preço desejado pelo Estado mostra que os investidores estão seletivos com relação aos papéis que estão dispostos a comprar.

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.