Governo cria cartão antigreve; Huawei inimiga dos EUA e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo lança cartão caminhoneiro para evitar nova paralisação

O cartão pré-pago permitirá a conversão de dinheiro em litros de diesel, reduzindo o impacto dos reajustes praticados pela Petrobras

Na política ou na bravata? A estratégia do governo para a Previdência

Com proposta paralela do Congresso em gestação, governo deve mostrar nos próximos dias sua disposição de negociar o texto oficial

Quarto chefe do Inep em cinco meses toma posse hoje

Instituto que organiza o Enem e as estatísticas educacionais é um dos principais marcos da confusão da gestão no governo Bolsonaro

Google começa a cortar laços com a Huawei

Em meio a tensões comerciais, Trump proibiu que empresas americanas façam negócios com estrangeiras do setor de telecomunicações consideradas perigosas à segurança nacional

Política e Mundo

Bolsonaro tenta estancar crise em semana de pressão por votos e apoio nas ruas

Presidente precisa organizar base no Congresso, aprovar MPs e mostrar força em atos de apoio no domingo, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Justiça determina acesso a notas fiscais de Flávio Bolsonaro

Inicialmente, a quebra do sigilo incluía declarações do IR, de operações imobiliárias e informações de movimentações financeiras

BNDES afasta chefe após críticas à gestão do Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com doações de R$ 3,2 bilhões da Noruega e de R$ 200 milhões da Alemanha

Após mensagem vazar, Bolsonaro diz que forma de governar não agrada grupos

Em mensagem compartilhada por presidente em grupos de WhatsApp, texto diz que presidente fracassou em combater política tradicional

Ultra-direita se une para tentar vencer as eleições europeias

Grupo nacionalista tenta ampliar sua participação no Parlamento da União Europeia e pode conseguir cerca de 180 assentos

Será o fim oficial do Irã. Nunca ameace os EUA de novo, alerta Trump

O presidente norte-americano se pronunciou horas depois que Hossein Salaim afirmou que o Irã não teme uma guerra, ao contrário dos Estados Unidos

Em artigo, Theresa May diz que fará “oferta ousada” sobre Brexit

Theresa May tem até 31 de outubro para negociar termos do Brexit com o Parlamento

Enquanto você desligou

Conflito EUA X China vive pior fase, segundo economistas — o que esperar?

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo volta a preocupar. Mas, desta vez, o conflito ganhou novos contornos

Fundador diz que Huawei resistirá à pressão americana

Trump proibiu que empresas usem equipamentos de telecomunicações de estrangeiras, o que parece apontar para a Huawei

Para economista libertário, “populismo sempre leva à estupidez em massa”

Em conversa com EXAME, o americano Jeffrey Tucker não hesita em chamar de fascista o discurso de Trump, mas também não poupa críticas à esquerda

Bloqueio de verba na educação foi superior a 40% em 300 projetos

Os R$ 30 bilhões contingenciados pelo governo Bolsonaro atingiram projetos como o de ampliação de um centro de combate a desastres

Governo vê pouca chance de entrada do Brasil na OCDE

Disputa entre outros candidatos à vaga e passividade dos Estados Unidos devem impedir entrada do país no curto prazo

Economia em queda livre: previsões de crescimento estão cada vez menores

Analistas acreditavam que a reforma da Previdência tramitaria de forma mais célere no Congresso Nacional

Guedes: “Se é para a Caixa dar lucro, privatiza logo’

Ministro da Economia defendeu política de juros da Caixa Econômica porque propósito de banco público não seria dar lucro