Governo corta mais gastos e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo anuncia congelamento de gastos nesta sexta-feira. Dúvida agora é se o corte será de 10 ou 20 bilhões de reais.

“Eu já fiz a minha parte nas reformas”, diz Temer. Presidente disse que o governo de duas a três semanas para avaliar se há ou não votos para votar a Previdência. No país, desaprovação da gestão do emedebista é generalizada.

Renegociação de dívidas da CSN inclui a venda de ativo. Venda do ativo seria parte do esforço para reduzir o peso da dívida nas finanças da companhia.

Deutsche Bank é multado em US$ 70 milhões nos EUA. Operadores do banco alemão foram acusados de tentativa de manipular a taxa de referência ISDAFIX.

Apple ultrapassa Samsung na venda de smartphones no 4º trimestre. Liderança da Apple veio mesmo com uma desaceleração de vendas na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Andrade diz que é ameaçada pelo TCU. Área técnica do tribunal vê irregularidades nas obras civis de Angra 3 e empresa pode ser declarada inidônea.

Leniência da SBM é interrompida após uma semana de acordo. Paralisação ocorre menos de uma semana após a empresa conseguir o feito inédito de reuni CGU, AGU e TCU em torno de seu acordo.

Política e mundo

Justiça determina condução coercitiva do presidente do BNDES. Pré-candidato do PSC, Rabello de Castro teve sua condução coercitiva determinada a fim de apurar sua participação como representante da SR Rating em investimentos feitos pelo Postalis.

Moro tem imóvel em Curitiba, mas recebe auxílio-moradia. Tribunal declarou que pagamento segue legislação.

PPS e Agora! se unem para eleger base de apoio a Huck no Congresso. Dirigentes do PPS dizem que o cenário ideal para sua candidatura já está colocado.

Governo revê estratégia e negocia “nova” leniência com J&F. Intenção do Executivo, agora, é negociar com o grupo uma alteração ao acordo de leniência que contemple as demandas do próprio governo.

Lewandowski libera para julgamento liminar do reajuste a servidores. A partir de agora, caberá à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, marcar a data do julgamento.

Justiça proíbe Doria de usar a marca “SP Cidade Linda”. A juíza entendeu que a campanha publicitária da gestão João Doria feriu a Lei Orgânica do município.

Uma dobradinha Bolsonaro-Flávio Rocha? EXAME conversou com o pré-candidato Jair Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro, sobre encontros que ele têm mantido como o empresário Flávio Rocha, presidente da rede de lojas Riachuelo.

STF mantém proibição da venda de cigarros com sabor artificial. Como não houve mínimo de seis votos para anular a resolução, conforme desejava a CNI, a liminar proferida em 2013 pela ministra Rosa Weber, que suspendeu a proibição, perdeu a eficácia.

Gilmar Mendes afirma que condenação em segunda instância leva à inelegibilidade. O presidente do TSE evitou se manifestar sobre o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva.

Temer não faz prova de vida e está há 2 meses sem aposentadoria. Presidente está desde novembro sem receber benefício de 22 mil reais; situação ocorre em meio a esforço do Planalto para aprovar Reforma da Previdência.

Tillerson levanta possibilidade de militares derrubarem Maduro. O Secretário de Estado insistiu que o governo Trump não está defendendo “mudança de regime” na Venezuela. O secretário também alertou para presença chinesa e russa na América Latinal.

Enquanto você desligou…

Apple vende menos iPhones que previsto, mas tem lucro recorde. A empresa teve lucro líquido de US$ 20,07 bilhões no período entre outubro e dezembro, o equivalente a US$ 3,89 por ação.

Receita da Amazon salta 38,2% impulsionada por fim de ano. O lucro líquido aumentou para 1,86 bilhão de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante 749 milhões de dólares um ano antes.

Alphabet ultrapassa US$100 bi em receita anual com anúncios. A empresa informou nesta quinta-feira um prejuízo líquido de 3,02 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro.

Cielo tem lucro de R$ 1,1 bi 4º tri, alta de 4,2%. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuou 1,3% no período.

Visa tem lucro líquido de US$ 2,52 bi no 1º trimestre fiscal. Excluindo-se alguns itens, o lucro recorrente por ação foi de US$ 1,08, maior do que os US$ 0,98 estimados por analistas.

Deutsche Bank tem prejuízo no 4º trimestre. Resultado foi afetado por despesas fiscais relacionadas à reforma tributária dos EUA e também por uma queda na receita.

Suíça mantém bloqueio de contas de ex-sócio da Engevix. Investigado desde 2014, Antunes foi condenado a oito anos de prisão por ter feito pagamento de mais de R$ 4 milhões em obras de Angra 3.

Hidrovias do Brasil busca pagar dívidas de project finance. O acordo segue a emissão de 600 milhões de dólares em títulos de dívida em meados de janeiro, disse a fonte.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC-Fipe de janeiro. Nos Estados Unidos, sai o Relatório de Emprego (Payroll) e a taxa de desemprego de janeiro.