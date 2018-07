Governo corre para acudir a Caixa e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo fará aporte de R$ 2 bilhões na Caixa para reforçar o capital. O banco, de acordo com o jornal Estado de S. Paulo, precisa de recursos para cumprir regras internacionais de proteção contra perdas em operações de crédito.

Centrão se afasta, Ciro faz aceno a Lula e diz que “servirá aos pobres”. Ciro Gomes, “reconheceu” que “comete alguns erros”, mas disse que quem quiser ajudá-lo terá que saber que seu governo “servirá aos trabalhadores”.

Após tentativa de reaproximação, PRP volta a dizer não a Bolsonaro. PSL recebeu “não” oficial a convite que fez ao PRP para que indicasse o general da reserva Augusto Heleno como candidato a vice na chapa do deputado.

BNDESPar confirma que sua fatia na JBS já atrai interesse. Segundo o jornal Valor Econômico, representantes de investidores interessados já procuraram o banco para adquirir a participação de quase 22% na JBS.

Vem aí mais um drama no balanço da GE? Investidores esperam ansiosos a divulgação dos resultados trimestrais do conglomerado General Electric (GE).

Política e mundo

Argentina diz que UE e Mercosul devem concluir acordo em setembro. Negociações entre a bloco europeu e grupo composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estão acontecendo há quase 20 anos.

G20 se reúne em meio à tensões com guerra comercial. Os EUA vão tentar aproveitar o G20 para convencer seus aliados a acompanhá-los em uma posição mais agressiva contra a China.

Enquanto você desligou…

Empresa de contas de pagamentos WEX fecha parceria com Visa. “Portabilidade para pagamento de salário mais do que triplica o nosso público potencial no país”, disse o presidente da WEX na América Latina.

Blackstone busca impulsionar ativos com novo “super ciclo” de fundos. Companhia foi questionada sobre quanto mais poderia crescer depois de aumentar ativos sob gestão cinco vezes desde que se tornou empresa listada em 2007.

Groupon acusa IBM de extorquir empresas de tecnologia. Groupon argumenta que a IBM está usando patentes ultrapassadas para arrancar dinheiro de outras companhias de tecnologia.

Volkswagen: Acordo com Argentina deve ser ampliado por três anos. Está em discussão o índice flex, nome que o setor dá para o total que pode ser exportado pelo Brasil em relação ao total importado da Argentina.

Microsoft tem lucro acima do esperado impulsionado por computação em nuvem. A companhia teve alta de 89 por cento na receita de computação em nuvem no quarto trimestre fiscal encerrado em 30 de junho.

Boeing vence disputa de encomendas em feira de aviação britânica. Maior fabricante de aviões do mundo afirmou que obteve 528 encomendas e compromissos de compra em Farnborough, enquanto Airbus registrou 431 pedidos.

Problemas com planos de saúde afetam 96% dos usuários em SP, diz pesquisa. Associação classificou o crescimento como “salto estrondoso” e entendeu que as dificuldades com os planos são “universais”.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, os dados do relatório CFTC com análise das posições líquidas dos especuladores da S&P 500, ouro, petróleo, assim como reunião da OPEP. Na Zona do Euro, as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.