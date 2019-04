Governo contra pesquisas; déficit deve subir em 2020 e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Economia em ritmo lento deve levar governo a prever rombo maior em 2020

Segundo reportagem do Estadão, o déficit primário no ano que vem está previsto em até R$ 110 bilhões, mas estimativas apontam para um buraco entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões maior; na visão do governo, cenário mostra a necessidade de aprovação da reforma da Previdência

Bolsonaro e, agora, Moro: o governo contra as pesquisas

As rusgas do presidente e de seu séquito com a imprensa e os institutos de pesquisa foram uma das constantes dos primeiros 100 dias de governo

Dois prédios desabam em Muzema, no Rio de Janeiro

Pelo menos uma pessoa foi resgatada com vida dos escombros pelos próprios moradores

Bolsonaro quer “facilitar a vida” de colecionadores de armas e caçadores

O presidente anunciou nesta quinta-feira que, na semana que vem, vai editar um decreto voltado para esses grupos

Reforma cria trava para liberação de remédio no SUS via decisão judicial

Desafio para contas públicas, judicialização da saúde custou para União R$ 1,4 bi no ano passado, em reportagem do jornal Folha de S. Paulo

Pompeo inicia visitas à America do Sul para pressionar Maduro

Secretário de Estado norte-americano se reunirá com líderes de Chile, Peru, Paraguai e Colômbia

Produção industrial da zona do euro cai 0,2% em fevereiro

Queda foi abaixo do esperado por analistas de mercado

Empresas começam a se estruturar em consórcios para comprar Liquigás

A distribuidora de botijões de gás faz parte dos ativos que a petroleira pretende vender, por considerá-lo não estratégico

Vendas de carros na China recuam pelo 9º mês consecutivo

No primeiro trimestre, as vendas sofreram redução anual de 11,3%, a 6,37 milhões de unidades

Ataque da GetNet acirra disputa das maquinhas por empreendedor

Terceira maior empresa da área, a GetNet anunciou, no fim de semana, o corte nas taxas das transações nas modalidades de débito e crédito à vista para 2%

Política e mundo

PGR: sistema da Odebrecht indica pagamento de R$ 1,4 mi a Rodrigo Maia.

Investigação foi aberta em abril de 2017 com base em delações de executivos da Odebrecht, que atribuíam a Rodrigo Maia o apelido de “Botafogo”.

Major Vitor Hugo admite aprovação da Previdência no início do 2º semestre.

Para o líder do governo, o mais importante é que os efeitos fiscais da aprovação da reforma da Previdência se deem ainda neste ano.

FMI e Banco Mundial alertam para empréstimos da China.

Peso da dívida para países em desenvolvimento pode causar crises; na África, 17 países precisaram da ajuda dos chineses.

FMI: ajuda à Venezuela depende que membros decidam entre Guaidó e Maduro.

Ajuda do Banco Mundial também depende de consenso na comunidade internacional sobre quem é o presidente da Venezuela.

Enquanto você desligou…

Os números secretos da Uber: US$ 1 bi no Brasil, US$ 11 bi no mundo.

Em documento para abrir seu IPO, empresa de transporte por aplicativo revelou números inéditos e prejuízo que supera o da Amazon.

MPF questiona Ibama sobre possível conversão de multa aplicada à Vale.

O débito da mineradora com o órgão é de R$250 milhões; para o Ministério, medida precisa ser analisada, pois pode ter consequências graves.

Modelo de capitalização da Eletrobras deve ser anunciado até junho.

Meta do governo é permitir que a empresa continue investindo na expansão do setor elétrico sem a utilização de recursos da União.

Avianca pode ter voos suspensos no aeroporto de Guarulhos.

Empresa aérea foi notificada pelo maior aeroporto do país que seus voos domésticos decolam apenas com pagamentos à vista

Apple Music ultrapassa Spotify em número de assinantes nos EUA.

Apesar de Spotify ter cerca de 2 milhões de assinantes a menos, número total de usuários é maior.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado no Brasil, EUA e na Zona do Euro, o relatório CFTC — que fornece uma análise das posições líquidas dos especuladores nos mercados futuros dos EUA. Na China, a balança comercial e o índice de exportação e importação anual. Já no mercado americano, os preços de bens importados e exportados e o nível de confiança do consumidor.