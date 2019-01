Governo Bolsonaro tem primeira baixa e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo troca comando da Apex em apenas uma semana para contornar crise

A desestruturação da agência e as reclamações contra Carreiro por parte de servidores, empresários e diplomatas chegaram aos gabinetes do Planalto.

Governo vai fazer pente-fino em 2 milhões de benefícios do INSS

Medida provisória de combate a fraudes deve ser assinada até dia 14.

Tempo para trabalhador se aposentar na reforma de Bolsonaro será maior do que na de Temer

Manchete de O Globo diz que a proposta em análise pela equipe econômica reduz de 20 para 12 anos o tempo de transição para se alcançar o benefício.

Capitalização da Previdência ainda não é unanimidade entre os deputados

O deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, ressaltou que o regime não foi bem sucedido no Chile na década de 1980.

Rombo para pagar aposentadoria de militares cresce mais que o do INSS

Estadão mostra que o rombo na previdência dos militares foi o que mais cresceu no ano passado; nas Forças Armadas, benefício médio, por mês, é de R$ 13,7 mil; já aposentados da iniciativa privada ganham R$ 1,8 mil

Não há dinheiro para a reforma agrária, afirma secretário do governo

Em 2017, o Incra liberou um volume recorde de empréstimos – R$ 97 milhões – para assentados se instalarem nas terras.

Cinco chefes de Estado confirmam presença na posse de Nicolás Maduro

Evo Morales, da Bolívia, e Miguel Díaz-Canel, de Cuba, confirmaram presença. Maduro também deve receber representantes da Rússia e da China.

As ações que pagam dividendos mais indicadas para janeiro

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês.

Procurador colombiano confirma suicídio de testemunha do caso Odebrecht

O suicídio gerou uma série de suspeitas de queima de arquivo na Colômbia por ter ocorrido depois da morte de uma outra testemunha.

Relação entre China e EUA melhora após negociações, diz ministério chinês

O ministério informou que “realizaram diálogos exaustivos, detalhados e aprofundados sobre problemas comerciais e estruturais de interesse mútuo”.

Trump abandona reunião com democratas para encerrar paralisação de governo

Trump diz que líderes democratas do Congresso se recusaram a aceitar o muro e que a reunião com eles foi “uma completa perda de tempo!”.

Política e mundo

Para Bolsonaro, recorde na Bolsa se soma ao otimismo do governo. Ibovespa atingiu os 93 mil pontos em recorde histórico nesta quarta-feira (09).

Ibama anula multa ambiental contra Bolsonaro. Decisão decorre de um parecer do fim do ano passado da Advocacia-Geral da União, que entendeu que Bolsonaro não teve acesso ao devido processo de defesa.

Toffoli rejeita ação contra extinção do Ministério do Trabalho. Em primeira MP após eleito, Jair Bolsonaro acabou com a pasta, que teve suas atribuições distribuídas entre outros ministérios.

Em supermercado, Moro é abordado: “Por que o Queiroz não é a pauta?”. Ministro da Justiça tem sido questionado sobre falta de posicionamento a respeito de investigações que atingem funcionário de Flávio Bolsonaro.

MEC culpa gestão Temer e anula regra que permitia livro didático sem fonte. A alegação é que a mudança foi feita pela gestão anterior, apesar de ter sido publicada no dia 02 de janeiro já na gestão de Jair Bolsonaro.

Filho de Trump compara imigrantes a animais. “Sabe por que você pode aproveitar um dia no zoológico? Porque muros funcionam”, disse Donald Trump Jr em sua conta no Instagram.

Maduro diz que apoiaria eventual dissolução e renovação do Parlamento. O constituinte Gerardo Márquez propôs a possibilidade de antecipar eleições para eleger novos congressistas.

Cambridge Analytica se declara culpada por uso de dados do Facebook. Rede social informou que assessoria política da campanha digital de Trump usou aplicativo para coletar informações de 87 milhões de usuários.

Enquanto você desligou…

Petrobras eleva preço do diesel nas refinarias em 2,5% a partir de quinta. O repasse dos reajustes ao consumidor final nos postos depende de diversas variáveis.

Em ação de arbitragem, AGU evita que cofres públicos percam R$ 6 bi. Decisão colocou fim a nove ações judiciais que poderiam levar ao pagamento de uma indenização ao Grupo Libera, que atua no Porto de Santos.

Airbus fica atrás da rival Boeing em encomendas de aeronaves em 2018. Companhia apresentou a menor participação no mercado de 150 bilhões de dólares em seis anos.

Enel abre plano de demissão voluntária na ex-Eletropaulo. Programa de Saída Voluntária recebe adesões até 17 de janeiro; podem aderir funcionários com mais de oito anos de empresa ou a partir dos 55 de idade.

Preço do Petróleo sobe mais de 4% esperando alívio entre EUA e China. Além da tensão entre potências, cortes na produção liderados pela Opep também deram suporte para alta.

Startup espanhola Glovo vê potencial para dobrar presença no Brasil. Empresa enxerga potencial para país ser principal mercado em número de pedidos ao ampliar sua base de 21 para 50 cidades.

Agenda

As atenções do mercado nesta quinta-feira deverão estar no discurso do presidente do Fed (Banco Central dos EUA), Jerome Powell, marcado para às 15h45. Outro destaque do dia é a divulgação pelo Banco Central Europeu (BCE) das atas da reunião de política monetária da instituição.