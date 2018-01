Governo americano vai leiloar 3 mil bitcoins valendo US$ 53 mi

São Paulo – O US Marshals Service, agência de delegados do governo americano, anunciou na última quinta-feira (11) que planeja leiloar cerca de 13 mil bitcoins.

Segundo o texto publicado no site, elas são o resultado de apreensões “em vários casos criminais, civis e administrativos”.

O valor estimado do montante total é de US$ 53 milhões, vendidos em blocos mínimos de 500, 100 e 813 bitcoins.

Os potenciais compradores fazem o lance secretamente e serão notificados do resultado no dia 22 de janeiro.

É necessário fazer um depósito de 200 mil dólares. Compradores estrangeiros são aceitos, mas os fundos precisam ser recebidos através de um banco americano.

O dinheiro depois será devolvido aos perdedores, abatido do preço para o vencedor ou fica com a agência caso o vencedor não consiga honrar seu lance.

Bitcoins não são aceitas como pagamento. O registro começou no último dia 11 e vai até o próximo sábado (19).

Semana difícil

O megainvestidor Warren Buffett, que no ano passado classificou a bitcoin como “uma bolha real”, voltou a criticar as moedas digitais na última quarta-feira (10).

“Em termos de criptomoedas, posso dizer com quase certeza que elas vão acabar mal”, afirmou Buffett, em entrevista à CNBC. “Quando isso irá acontecer, ou como, eu não sei.”

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil anunciou na sexta-feira (12) que as criptomoedas como a bitcoin, que hoje estão na carteira de muitos investidores, não poderão fazer parte do portfólio dos fundos de investimento.

O preço da bitcoin voltou a cair nos últimos dias com relatos de que a Coreia do Sul, um dos seus principais mercados, estaria se preparando para proibir a negociação de moedas digitais.