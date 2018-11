Governador do Rio é preso e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 29, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governador do Rio de Janeiro, Pezão é preso pela Polícia Federal. A operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016.

PGR diz que pagamentos em espécie a Pezão somam mais de R$39 milhões. Além do governador do Rio de Janeiro, outras oito pessoas tiveram a prisão decretada.

Dezenove, e contando: quantos ministérios terá o governo? Bolsonaro foi eleito com o compromisso de cortar o número de pastas de 29 para 15. Elevou o número para 17, depois para 20, 22, e pode ir além.

O Supremo, o indulto e Bolsonaro: conflitos à vista? A Corte decide se mantém ou não indulto de Temer a criminosos do colarinho branco.

A agenda badalada de Trump que promete sacudir o G20 (e todo o planeta). O mundo está de olhos abertos para os desdobramentos da cúpula do G20, que acontece na Argentina. E foco estará nos passos de Donald Trump.

Macri tem maratona de encontros para tirar Argentina do esquecimento. Macri se reúne com Macron e com Conte nesta quinta, e tem reuniões marcadas com líderes globais até o fim desta semana.

Palácio Guanabara também é alvo de operação da Polícia Federal. De acordo com O Globo, por volta das 5h50 duas viaturas entraram na sede do governo do Estado.

Equipe de Guedes prepara proposta para destravar gastos do Orçamento. Segundo o Estado de S. Paulo, plano é aprovar no Congresso, já nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a desvinculação de boa parte das despesas públicas, para que os recursos sejam aplicados com maior agilidade.

Saída de cubanos agrava rotina de improviso no interior do país. Como noticiou a Folha de S. Paulo, enfermeiros na BA assumem função de médicos e pacientes desistem de ajuda.

Política e mundo

Putin defende suas forças, Ucrânia denuncia detenção ilegal de marinheiros. Mandatário russo diz que forças cumpriram com “dever” ao capturar três navios ucranianos na costa da Crimeia, enquanto Kiev denunciou detenção “ilegal”

PGR quer tirar foro privilegiado de políticos que não se reelegeram. Os investigados não reeleitos têm foro privilegiado até fevereiro de 2019, quando termina a atual legislatura

Moraes vota a favor da validade do decreto de indulto de Temer. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã (29), com os votos de mais nove ministros; placar está empatado em 1 a 1

Sem acordo sobre partilha, Senado adia votação de PLC da cessão onerosa. Segundo o líder do Governo no Senado, Romero Jucá, dificuldade no momento é partilhar verbas com estados e municípios sem impactar teto de gastos do governo

Nancy Pelosi é escolhida por democratas como líder da Câmara dos EUA. Até o presidente americano, Donald Trump, reconheceu em algumas ocasiões que Pelosi é uma pessoa idônea para ocupar o cargo

Famílias de mortos em tragédia da Chape fazem acordo por fundo humanitário. No comunicado, escritório de advocacia não informa quantas pessoas assinaram o acordo nem o dinheiro que essas famílias receberão

PGR pede ao STF investigação contra Onyx Lorenzoni e nove parlamentares. Pedido é fundamentado em trechos de delações premiadas de executivos do grupo J&F sobre episódios de caixa 2 entre 2010 e 2014

Conheça os três ministros anunciados por Bolsonaro nesta quarta (28). Gustavo Canuto, Marcelo Álvaro Antônio e Osmar Terra se juntam ao primeiro escalão do governo Bolsonaro, que está perto de ser concluído

Focado no G20, Trump deixa América Latina de lado em 1ª viagem à região. Apesar de pisar pela 1ª vez nesta quinta-feira em um país latino-americano desde que chegou ao poder, Trump deixou região em segundo plano

Enquanto você desligou…

Inadimplência das empresas cresce 7,3% em outubro. Trata-se da menor expansão desde fevereiro de 2018, quando o avanço havia sido de 6,7%



Franquias faturam R$ 44 bilhões no 3º trimestre do ano, alta de 6,3%. Nos últimos 12 meses, a elevação foi de 7%, de R$ 159,82 bilhões para R$ 170,98 bilhões

Presidente do Fed diz que taxas de juros estão perto de nível neutro. O principal dirigente do banco central dos EUA reconheceu que a gradual alta das taxas de juros “foi um exercício de equilíbrio de riscos”

Ibovespa avança mais de 1% e volta a 89 mil pontos com ajuda do Fed. Índice de referência da bolsa paulista subiu 1,3%, a 89.031,55 pontos

Votorantim Cimentos cria programa de fidelidade para ajudar na reforma. O programa Juntos Somos Mais foi lançado em uma joint venture com a Gerdau e Tigre e tem como foco pequenos lojistas e profissionais de obra

Agenda

Nesta quinta-feira, no âmbito doméstico será divulgada a taxa de desemprego total medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na Zona do Euro, ocorre o discurso de Mario Draghi, Presidente do Banco Central Europeu (BCE). Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre o núcleo do Índice de Preços PCE (mensal e anual), sobre pedidos iniciais por seguro-desemprego, de gastos pessoais no mês de outubro, além de serem divulgadas as atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Por fim, na China serão divulgados os Índices de atividade dos gerentes de compras PMI Industrial e de não-manufatura do mês de novembro.