Google ganha com digitalização da vida humana, diz corretora

Bangalore, Índia – A crescente participação do sistema operacional Android, do Google, a ampliação dos ganhos de mercado do browser Chrome e o potencial para o sistema Chrome em PCs posicionam a gigante de buscas na Web para se beneficiar da “digitalização da vida humana”, afirma a corretora Wedbush Securities.

A empresa melhorou a recomendação sobre as ações do Google de “neutro” para “acima da média do mercado”, afirmando que a empresa está bem posicionada para tirar proveito das tendências de mobilidade e redes sociais.

A Wedbush afirma que o Google sinaliza estar se beneficiando de uma melhora da economia global e do impacto positivo do Google Instant, que mostra resultados de buscas online conforme os internautas digitam o termo a ser pesquisado.

“O Google Instant está impactando positivamente tanto o custo por clique quanto os cliques pagos”, afirma a corretora em nota a clientes.

Prevendo uma aceleração na receita de busca gerada pelo Android, a Wedbush afirma que “o controle da plataforma móvel dominante no mundo vai se monetizar de uma forma que os investidores ainda não podem apreciar hoje”.