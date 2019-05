GOL sobe na Bolsa em meio às discussões sobre ativos da Avianca

São Paulo – As ações da GOL lideravam a alta do Ibovespa na tarde desta terça-feira. Por volta das 14h30, os papéis subiam 7,58%, sendo negociados na casa dos 22 reais. Na máxima, a alta alcançada foi de 8%. As ações sobem em meio às discussões sobre aquisições de ativos da Avianca.

A GOL pediu à Justiça que não leve adiante proposta da Azul pela Avianca após a Azul pedir a realização de um novo processo competitivo com uma nova UPI (Unidade Produtiva Isolada) pelo valor mínimo de US$ 145 milhões.

No documento enviado pela GOL à Justiça, a companhia aérea disse que a nova proposta não tem legitimidade, pois não observa os procedimentos estipulados em lei para alteração do plano de recuperação judicial.

Após proposta de US$ 105 milhões em março, por parte das operações da companhia, a Azul desistiu de participar do leilão pelos ativos da Avianca Brasil em abril, acusando GOL e Latam de realizarem manobras para impedir sua entrada na ponte aérea Rio-São Paulo, rota mais lucrativa do país.

Os credores da Avianca Brasil já aprovaram um plano de recuperação judicial da companhia, que prevê a divisão da mesma em 7 UPIs, os quais englobariam direitos de pouso e decolagem, o programa de fidelidade da companhia, entre outros ativos. O leilão havia sido marcado para 7 de maio, mas foi suspenso pela Justiça.

Os analistas da Guide Investimentos vê dois cenários distintos para a Azul e para a GOL.

No caso da Azul, se a companhia sair vencedora no leilão pelos slots da Avianca em Congonhas e Santos Dumont, a empresa entraria de vez no aeroporto central de São Paulo, aumentando sua oferta de voos e consequentemente sua competitividade frente às líderes do setor.

Já para a GOL, a aquisição de novos slots nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont beneficiaria ainda mais suas operações, consolidando sua liderança no aeroporto paulistano.

Disse ainda que a disponibilidade de novos slots nos aeroportos mais importantes do país deve alavancar ainda mais a oferta de novos voos. Apesar do cenário positivo, a Guide Investimentos destaca as possíveis medidas que devem ser adotadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Recuperação judicial

A Avianca pediu recuperação judicial em dezembro do ano passado A dívida da companhia aérea chega a 2,7 bilhões de reais. Em dificuldades financeiras, a empresa tem cancelado grande parte de seus voos. Na semana passada, funcionários da companhia fizeram uma paralisação por dois dias para reivindicar a regulamentação de salários e pagamento de diárias.