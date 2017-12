Gol recebe US$21,2 mi em oferta para recompra de títulos

São Paulo – A Gol Linhas Aéreas recebeu um total de 21,191 milhões de dólares no primeiro horário da oferta de recompra de até 50 milhões de dólares em Senior Notes com vencimento em 2020 e cupom de 9,250 por cento, de acordo com resultado preliminar divulgado na noite de quarta-feira pela a empresa aérea.

Os detentores que fizeram a oferta no chamado primeiro horário– até às 17h (horário de Nova York) do dia 28 de dezembro– são elegíveis a receber 1,02 mil dólares por cada 1,0 mil dólares em principal, acrescidos de juros, disse a Gol em comunicado ao mercado.

O pagamento das Notes aceitas para aquisição ocorrerá nesta sexta-feira.

Os demais investidores que aderirem até o horário de encerramento da oferta, em 12 de janeiro, serão elegíveis a receber 990 dólares por cada 1 mil dólares de principal,acrescidos de juros, com pagamento previsto para o dia 16 de janeiro.