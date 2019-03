Gol precifica oferta de US$300 mi em bônus conversíveis

São Paulo — A Gol precificou uma oferta de 300 milhões de dólares em notas conversíveis com vencimento em 2024 no mercado internacional, informou a companhia aérea nesta sexta-feira, 22.

Os títulos renderão juros a uma taxa de 3,75 por cento ao ano, pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, com início já em 15 de julho de 2019, segundo o comunicado. Os detentores dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs).

Em 14 de março, a Gol anunciou captações com bônus no mercado internacional somando cerca de 500 milhões de dólares, a fim de recomprar outros papéis de dívida em circulação no mercado.