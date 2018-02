Gol faz emissão adicional de US$ 150 mi com remuneração de 7%

São Paulo – A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira, 2, a emissão adicional no montante agregado de US$ 150 milhões de suas Senior Notes com vencimento em 2025, com remuneração de 7% ao ano, por meio de sua subsidiária Gol Finance.

Uma parte dos recursos obtidos com a emissão será utilizada para resgatar a totalidade das Senior Notes com vencimento em 2020 remuneradas a 9,250% remanescentes, emitidas pela Gol Finance.

Os detentores dos Notes 2020 foram notificados formalmente sobre a intenção da empresa em realizar o resgate, conforme estabelecido nos termos e condições, em 7 de março de 2018 ou alguma data próxima.

Com isso, o prazo de vencimento mais próximo para um bond da Gol no mercado de capital internacional passa a ser 2022.