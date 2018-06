GOL e Eletrobras estão “baratas” na Bolsa

São Paulo – A GOL lidera a lista das companhias cujas as ações são consideradas mais “baratas” na Bolsa.

O múltiplo preço/valor patrimonial por ação (P/VPA) da companhia é de -1,22%.

No ano, as ações da companhia aérea acumulam queda de 23%. Atualmente, o valor de mercado da GOL é estimado em 2,96 bilhões de reais.

Os papéis da GOL são impactados diretamente pelo valorização do dólar frente ao real, além da fraca retomada da atividade econômica brasileira.

As ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras também estão baratas na Bolsa. Na análise do P/VPA, o indicador é de 0,43% e 0,50%, respectivamente.

No ano, as ações ordinárias e preferenciais acumulam queda de 33%, cada uma. Os papéis têm sido impactados pela demora do processo de privatização da estatal e de suas distribuidoras.

Esta semana, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que existe a possibilidade de a privatização não ocorrer ainda este ano diante da necessidade de resolver antes a questão das distribuidoras de energia da estatal, ainda sob discussão no Congresso Nacional.

Confira abaixo a lista com as ações consideradas baratas na Bolsa. Os dados foram divulgados pela Economatica a pedido do site EXAME.