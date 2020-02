GOL divulga resultado “por equívoco” e B3 suspende negociação de ações

São Paulo – A negociação das ações da GOL chegou a ser suspensa pela B3 nesta quarta-feira (19), após as apresentações preliminares do resultado do quarto trimestre de 2019 e o guidance para os anos de 2020 e 2021 serem disponibilizados antecipadamente em seu site de relações com investidores. A divulgação oficial está prevista para antes do pregão desta quinta-feira (20).

Os papéis da companhia aérea ficaram suspensos por cerca de 35 minutos e voltaram a ser negociados com leve alta por volta das 12h25.

Segundo a companhia aérea, a prestadora de serviços responsável pela gestão do site publicou o material “por equívoco e sem a autorização da GOL” e que as informações contidas na publicação estão sujeitas a autorização, “não devendo ser, de qualquer forma, levadas em consideração pelos investidores em sua tomada de decisão de investimento.

A GOL também informou que ao tomar conhecimento do ocorrido, o material foi retirada imediatamente do ar.