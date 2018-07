Gigantes do shopping negociam fusão e ações sobem na Bolsa

São Paulo – As ações da Aliansce e da Sonae Sierra Brasil subiam forte na tarde desta quarta-feira, alta de 5,89% e 6%, respectivamente.

Os papéis repercutem uma notícia publicada pelo Valor Econômico que afirma que as operadoras de shopping negociam uma fusão.

Segundo o jornal, as conversas estão em curso e as partes precisam resolver a presença da Sonae no Conselho de Administração e na gestão.

Em fato relevante, a Aliansce afirma que as companhias iniciaram tratativas preliminares para uma potencial combinação de suas operações. Entretanto, até o momento não existe nenhum acordo, oferta ou proposta sobre a operação.

“Nem mesmo qualquer definição sobre a estrutura da potencial operação ou aprovação pelos órgãos societários competentes das partes envolvidas e não há garantia sobre a efetivação de qualquer negócio entre as partes.”

A Sonae Sierra Brasil também divulgou fato relevante e afirmou que está sempre atenta a oportunidade que gerem valor a seus acionistas.

“Nesse sentido, a companhia e a Aliansce Shopping Centers iniciaram discussões para uma potencial combinação de seus negócios, porém até esta data não há qualquer proposta ou acordo firmado, vinculante ou não, sobre uma potencial transação.”