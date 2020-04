Gestor de fundo com retorno de 51% suspeita de novas mínimas

Um dos hedge funds macro com melhor desempenho neste ano alerta investidores de que a turbulência no mercado está apenas começando.

Said Haidar, um investidor em Nova York, disse que espera oscilações tanto nas medidas de saúde pública quanto no desempenho do mercado, pois os estragos causados pela pandemia de coronavírus devem continuar nos próximos meses. Haidar disse que os gestores de ativos estão otimistas demais sobre a rapidez com a qual as pessoas podem voltar à vida normal, porque ele não tem certeza de que vacinas eficazes ou medicamentos antivirais serão descobertos tão cedo.

“Não sei se esses ralis de mercado baixista são sustentáveis”, disse em entrevista na terça-feira. “Suspeito que possamos ver novas mínimas. Embora os mercados possam não cair por três semanas seguidas, ainda existem muitos sinais preocupantes.”

Haidar ajudou a administrar uma das carteiras de destaque do primeiro trimestre, quando ativos globais entravam em território baixista. O fundo Haidar Jupiter, com US$ 900 milhões em ativos, deu um salto de 51% nos primeiros três meses do ano, segundo carta aos investidores vista pela Bloomberg. Haidar não quis comentar o desempenho do fundo antes da entrevista.

Uma de suas principais preocupações é que muitos casos de Covid-19 não são detectados em países em desenvolvimento, o que mascara a extensão do problema de saúde pública. África do Sul, Índia e Turquia parecem particularmente expostas, segundo Haidar.

O gestor de hedge fund disse que os ativos de mercados emergentes devem ter desempenho inferior aos de suas contrapartes mais industrializadas nos próximos meses, enquanto mercados dos EUA devem se sair melhor do que os da Europa. As maiores apostas de Haidar são títulos de países desenvolvidos, o franco suíço e o iene japonês.

“Você precisa ser cauteloso”, disse Haidar. “Todo mundo no mercado busca uma bala mágica rápida. No final, isso será resolvido por medidas de saúde pública, mas elas poderão ser flexibilizadas e depois retomadas.”