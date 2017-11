Geddel depõe na PF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Geddel depõe hoje na PF para explicar os R$ 51 mi em Salvador. Em depoimento, ex-ministro pode implodir o núcleo duro do PMDB, que inclui o presidente Michel Temer.

Refis para pequenas empresas é estimado em R$ 7,8 bilhões. Equipe econômica do governo é contrária ao projeto e trabalha para que ele não seja aprovado.

Queda de custo não derruba spreads bancários. Desde a máxima observada em dezembro de 2015, o custo de captação dos bancos no crédito livre apresenta firme trajetória de baixa.

Privatização da Eletrobras poderá reduzir conta de energia. Processo altera a fórmula de indenização das empresas transmissoras, o que ajuda a reduzir as contas de energia elétrica.

Presidente do PR se entrega à Polícia Federal em Brasília. Antonio Carlos Rodrigues, foragido há quatro dias, é investigado na mesma ação que resultou na prisão de Garotinho e sua mulher, Rosinha.

Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil. A Guarda Costeira do Japão afirmou que o míssil caiu no mar próximo ao país. EUA, Coreia do Sul e Japão pediram reunião na ONU para esta quarta.

Política e mundo

Miller recebeu R$ 449 mil de escritório do caso JBS, diz CPMI. Marcello Miller é suspeito de ter feito “jogo duplo” ao supostamente beneficiar os colaboradores da JBS na PGR, à época sob o comando de Rodrigo Janot.

AGU diz que acordo das perdas deve ir ao STF até dezembro. As entidades negociadoras chegaram a um acordo sobre valores, mas nem todos os detalhes estão concluídos.

Maia deve pautar projeto que libera R$ 1,9 bi a Estados. O presidente da Câmara e o Executivo esperam que, com o repasse, os governadores se empenhem para ajudar na aprovação da reforma da Previdência.

Deputados ainda tentam acordo sobre projeto do Uber. O principal ponto de atrito é sobre a eventual exigência de autorização específica para os motoristas desses aplicativos. Ainda não há previsão de o tema ser levado a plenário.

Presidente do PR se entrega à PF em Brasília. Alvo da investigação sobre propina para a campanha do ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR), o ex-ministro estava foragido havia uma semana.

Enquanto você desligou…

Uma carta-bomba piora ainda mais o ano do Uber. Revelações de um ex-funcionário indicam que a companhia tinha uma equipe especializada em roubar segredos dos concorrentes.

Juiz diz que Uber reteve prova e dá tempo para Waymo investigar. A Waymo processou o Uber em fevereiro, alegando que o ex-executivo da Waymo Anthony Levandowski baixou mais de 14 mil arquivos confidenciais antes de deixar a empresa.

CVM volta a rejeitar pedido da CSN por OPA da Usiminas. A CSN é a maior acionista minoritária da Usiminas e recebeu ordem do Cade para vender sua participação na rival.

Braskem pagará R$1 bi em dividendos antecipados. Segundo comunicado, o valor tem como referência parte do lucro líquido apurado no ano até setembro, a título de antecipação dos dividendos obrigatórios deste ano.

Eletrobras: Godoy vai assumir interinamente diretoria de Geração. Godoy é empregado de carreira da controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) desde 1986, onde exerceu os cargos de presidente, diretor de Engenharia e Construção e membro do Conselho de Administração.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai a relação entre o PIB e a dívida pública e IGP-M de novembro. Nos Estados Unidos, sai a prévia do PIB trimestral. A China divulga o PMI Industrial de novembro.