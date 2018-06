GE deixa o índice Dow Jones depois de 122 anos

Uma das mais antigas histórias do mercado financeiro chega ao fim nesta terça-feira. Hoje, o conglomerado General Electric sai oficialmente do índice Dow Jones. A empresa estava ininterruptamente no índice desde 1907 e era a mais antiga companhia a fazer parte da composição. Era também uma das empresas originais quando o Dow Jones foi criado em 1896. A GE deixa o índice por causa do preço das ações: como o valor do papel é o principal fator no valor do índice, a GE passou a ser menos importante para o Dow Jones conforme foi perdendo relevância.

Nos últimos 12 meses, as ações da GE caíram 53,75% e deixaram de pesar como parte fundamental do Dow Jones, que teve alta de 13,36% no mesmo período. O índice conta com 30 grandes companhias das bolsas de Nova York e Nasdaq, como Apple, Disney, Walmart e McDonald’s. “O baixo valor do preço da GE significa que a companhia tem um peso de menos de meio por cento no índice”, afirmou ao jornal americano The New York Times David Blitzer, presidente do comitê de índices da S&P Dow Jones, empresa que detém o Dow. A GE será substituída pela varejista farmacêutica Walgreens Boots Alliance’s, que segundo Blitzer “irá contribuir de maneira mais significativa para o índice”.

Analistas afirmam que a empresa é uma “caixa preta”, com muita coisa acontecendo e poucas explicações. No ano passado, a empresa vendeu as divisões de imóveis, investimentos em capital, eletrodomésticos e até o setor voltado para a fabricação de lâmpadas — uma de suas atividades originais, quando Thomas Edison fundou a empresa — está à venda com problemas financeiros há quase um ano, sem compradores aparentes.

Em 2017, a GE cortou os dividendos de acionistas pela metade: algo que só havia acontecido duas vezes antes, durante as duas grandes crises, em 1929 e 2009. Em agosto do ano passado, trocou de presidente, saiu Jeff Immelt e entrou John Flannery, esperando que ele possa modernizar uma empresa centenária.

Mais do que apontar para os problemas da GE, a saída do Dow Jones aponta para uma mudança na economia americana, que no decorrer do tempo deixou de se apoiar na indústria pesada e se voltou para os setores de serviços, como tecnologia, finanças e saúde. Atualmente as cinco empresas mais valiosas do país hoje são Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet, a companhia-mãe do Google — todas de tecnologia.