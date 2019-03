Gafisa sobe na Bolsa com possível chegada de Nelson Tanure

São Paulo – As ações da Gafisa subiam 4,56% na manhã desta segunda-feira. Por volta das 11h15, os papéis eram vendidos na casa dos R$ 9.

Uma reportagem publicada pelo Valor Econômico afirma que o empresário Nelson Tanure negocia a entrada no capital da companhia. Segundo a fonte ouvida pelo jornal, trata-se de investimento primário e não de compra de fatia de 18,55% detida em conjunto pelas principais acionistas da incorporadora – Planner Corretora de Valores e Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos. Procurada pelo veículo, a Gafisa não comentou o assunto.

Na semana passada, a Gafisa divulgou, em assembleia geral extraordinária (AGE) marcada para 15 de abril, que irá eleger chapa para seu conselho de administração. Um dos nomes da chapa proposta pelas principais acionistas é o de Tanure. Os demais são Augusto Marques da Cruz Filho, Demian Fiocca, André de Almeida Rodrigues, Roberto Portella, Antonio Carlos Romanoski e Thomas Reichenheim.

Na pauta da AGE está a contratação de uma consultoria para desenhar um novo plano estratégico para a empresa, além do aumento do limite de capital da Gafisa em quase 49 milhões de ações e autorização para emissão de novas ações nesse novo limite de capital.

O acionista ainda mencionou que “mantém conversas, em caráter preliminar, com potenciais investidores interessados na capitalização da companhia”. Segundo a corretora Coinvalores, a capitalização seria positiva, apesar da possível diluição dos acionistas atuais, mas o nível de risco atrelado aos papéis da companhia segue elevado.

No ano, as ações da Gafisa acumulam queda de quase 44%. No mês passado, o controlador da empresa, Mu Hak You vendeu a sua participação e com isso o controle da construtora passou para um grupo de investidores financeiros locais.