G20 debate coronavírus; governadores e PM em tensão e tudo para ler hoje

G20 se reúne para tratar impacto do coronavírus — mortes chegam a 2.247

Está cada dia mais claro que países com estreita relação comercial com a China, como Singapura e Japão, devem ser as maiores vítimas

Carnaval começa com tensão acirrada entre policiais e governadores

Tiro em Cid Gomes no Ceará e reajustes dados por Romeu Zema em Minas Gerais são símbolos de uma situação em escalada

Democratas têm o último dia de campanha antes das prévias de Nevada

O estado onde fica a cidade de Las Vegas será o terceiro a definir seus candidatos democratas favoritos para concorrer à presidência

China estuda medidas para socorrer aéreas em meio a surto de Coronavírus

Uma das propostas é permitir que algumas das maiores empresas aéreas do país — que são estatais — absorvam concorrentes menores que sofrem mais com cenário

Política e Mundo

Defensoria do RJ e MP cobram R$560 mi em indenizações da Cedae

Indenização cobrada na ação equivale a um desconto mínimo de 70% sobre o valor de consumo mensal de água

STF mantém lei que libera renovação antecipada de concessões de ferrovias

A renovação antecipada ocorre quando o governo negocia junto a concessionária a prorrogação do contrato antes mesmo de ele vencer

Bolsonaro confirma envio de reforma administrativa só depois do carnaval

Segundo o presidente, já estão sendo feitas alterações no texto para que não sejam pedidas modificações posteriores aos parlamentares

Enquanto você desligou

Brumadinho: Vale sabia de fragilidade em barragem desde 2003, diz comitê

Comitê apontou que “as medidas adotadas para remediar as fragilidades e aprimorar a segurança foram limitadas e malsucedidas”

Lojas Americanas tem lucro 62% maior no 4º trimestre

Maiores vendas e avanço das operações de comércio eletrônico do grupo renderam lucro líquido de 398 milhões de reais

B2W tem prejuízo de R$22,3 milhões no 4º trimestre

O número veio pior do que a expectativa média da previsão de analistas, de lucro líquido de 6,65 milhões de reais

Lucro líquido do Carrefour soma R$ 636 milhões no 4º tri, alta de 19,54%

As vendas líquidas da rede somaram R$ 16,014 bilhões, alta de 11,4% ante o mesmo período do ano anterior

Após Brumadinho, Vale reverte lucro e registra prejuízo de US$ 1,6 bi

Empresa voltou para o vermelho e reportou um prejuízo líquido de US$ 1,683 bilhão em 2019, revertendo lucro de US$ 6,860 bilhões de 2018

Agenda

Nesta sexta-feira (21), o Caged divulga a evolução das vagas de emprego no país. Nos EUA, é dia de conhecermos o PMI do setor industrial e de serviços referentes ao mês de fevereiro. Já a National Association of Realtors libera o número de vendas de casas usadas no mês de janeiro, que pode indicar a força do mercado imobiliário por lá.

Como acontece todas as semanas, a Baker Hughes atualiza o número de sondas de petróleo em funcionamento nos EUA.

E fique ligado nos discursos de Kaplan, Bostic e Brainard, do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Já na Zona do Euro, é dia de divulgação do IPC, uma das principais formas de aferir a inflação, de janeiro e também do acumulado do ano.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.