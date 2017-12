Futuros do minério de ferro na China caem quase 1%

Manila – Os futuros de minério de ferro na China caíram quase 1 por cento nesta quarta-feira, e os preços do aço atingiram uma mínima de duas semanas, com os cortes na produção reduzindo a demanda pela matéria-prima siderúrgica.

A China ordenou que plantas industriais, incluindo usinas de aço, em 28 cidades reduzissem a produção durante o inverno, como parte de sua campanha para combater a poluição.

“Por causa do programa ambiental e das paradas de fábricas, o uso de minério de ferro foi reduzido, e os estoques nos portos estão aumentando”, disse um comerciante de minério de ferro na cidade portuária chinesa de Rizhao.

O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Dalian fechou em queda de 0,8 por cento, a 529 iuanes (80 dólares) a tonelada, depois de subir 8 por cento nos últimos dois dias.

A queda no preço do minério de ferro seguiu um recuo nos futuros do aço.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na Bolsa de Xangai chegou a cair até 3.761 iuanes por tonelada, seu nível mais fraco desde 7 de dezembro. O vencimento fechou em baixa de 0,5 por cento, a 3.804 iuanes por tonelada.