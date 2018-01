Futuros do aço e do minério na China caem com fraca demanda

Xangai – Os futuros do aço e do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, conforme o frio e a neve impactam a demanda no maior produtor global de aço.

Fortes nevascas no país prejudicaram as atividades de construção, que responde por parte significativa do consumo de aço, e a atividade industrial também tem diminuído devido à iminente chegada do feriado de Ano Novo Lunar, em meados de fevereiro.

O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu 1,4 por cento, para 510 iuanes.

O minério de ferro para entrega imediata no porto chinês de Qingdao caiu 0,07 por cento.

No aço, o contrato mais ativo na bolsa de Xangai caiu 0,2 por cento, para 3.915 iuanes por tonelada.

“Já é quase feriado, e departamentos de vendas em algumas usinas e operadores já quase suspenderam as atividades de compra nessas duas semanas antes do Festival de Primavera”, disse o analista Zhou Tao, da Citic Futures em Xangai, referindo-se a outro nome para o Ano Novo Lunar.