Fusão pode mudar rating da Portugal Telecom, diz S&P

São Paulo – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s afirmou o rating BB de crédito corporativo de longo prazo da Portugal Telecom e manteve a nota em observação com implicações negativas.

A S&P destacou que se a fusão com a brasileira Oi for bem-sucedida provavelmente classificará a nova entidade com um rating mais alto.

No entanto, se a transação não der certo, o rating da Portugal Telecom poderá ser rebaixado, “tendo em vista as pressões implacáveis sobre o Ebitda doméstico da PT e nossa expectativa de enfraquecimento das métricas de crédito” da empresa, segundo a S&P.

A S&P pretende concluir a observação com implicações negativas quando o resultado da fusão com a Oi for divulgado, o que a agência prevê para meados deste ano.