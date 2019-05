Fusão Marfrig-BRF; liberação do FGTS; Trump mira México e tudo para ler já

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Juntas, BRF e Marfrig teriam menos da metade do tamanho da JBS

As fabricantes de alimentos, que negociam uma fusão, formariam a segunda empresa mais valiosas do setor no Brasil e teriam o quarto lugar no mundo



A ameaça da vez: Trump diz que taxará produtos mexicanos

Tarifas começariam em 5% e iriam até 25% caso o México não tome ações concretas contra imigração ilegal na fronteira

Deputados podem esvaziar pacote anticrime de Moro

Grupo que analisa propostas do ministro da Justiça quer excluir do texto item que isenta policiais de punição em casos de homicídio e o que prevê prisão em 2.ª instância, diz reportagem do Estadão

Política e Mundo

É certeza que cidadão desarmado aumenta a violência, diz Bolsonaro

Questionado se estaria disposto a voltar atrás caso o número de mortes aumente, respondeu: “Se é marginal que está morrendo, tem que liberar mais ainda”

Acredite ou não, inflação na Venezuela começa a desacelerar

Curioso é que relatório do banco central publicado nesta semana parece estar certo sobre os dados gerais. Quase ninguém previa que isso pudesse acontecer

E agora, Piñera? Presidente chileno, pressionado, faz balanço de seu governo

Com popularidade em queda e enfrentando protestos contra seu governo, Sebastián Piñera terá que discursar em prestação de contas pública anual

Enquanto você desligou

Governo mira R$ 20 bi com saque do FGTS, metade do valor de Temer

Fontes da equipe econômica ressaltaram que o desenho para a iniciativa citada por Guedes ainda não está pronto

Magazine Luiza expande operação com revendedores

Varejista conta com a tecnologia da Cielo que transforma suas maquininhas em terminais de vendas de eletrodomésticos e celulares

Preservativos, vinho e pianos americanos são afetados por tarifas chinesas

As duas potências retomaram a batalha tarifária em maio, depois que as negociações em Washington terminaram sem qualquer acordo

Agenda

Nesta sexta-feira (31), serão divulgados no Brasil o relatório da taxa de desemprego, a relação dívida/PIB, o balanço e o superávit orçamentários referentes a abril. Nos Estados Unidos, serão divulgados o índice de Confiança do Consumidor Michigan com sua leitura final, os gastos pessoais do mês de abril, o PCE Deflator anual e mensal, o núcleo Índice de Preços PCE, o PMI de Chicago. Acontece, também nos EUA, o discurso de Williams, do FOMC. Tanto no Brasil quanto na Zona do Euro serão divulgadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.