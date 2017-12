Fusão da Boeing e Embraer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Boeing e Embraer confirmam negociações para potencial fusão. Após a notícia do processo, a empresa brasileira ganhou mais de R$ 2,5 bilhões em valor de mercado com rumor de compra pela Boeing.

Moody’s eleva rating da Gol para “B2”, com perspectiva estável. Agência de risco citou melhora no desempenho operacional e flexibilidade financeira da empresa.

Planilhas da Odebrecht têm lacunas nos repasses de propina. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, as planilhas revelam apenas metade dos últimos sete anos do esquema de repasses ilegais.

Fitch afirma rating BBB- da Fibria. Nos próximos 12 a 24 meses, a Fitch vai monitorar a estratégia da Fibria para ver se o uso de fluxo de caixa livre da companhia vai reduzir a dívida.

Vale ofertará até US$48 milhões à Samarco. A companhia afirmou ainda que pretende disponibilizar à Samarco, com operações paralisadas há mais de dois anos, linhas de crédito de curto prazo de até 48 milhões de dólares.

Política e mundo

Cármen Lúcia nega pedido para suspender início de pena de Maluf. A defesa alegou má condição de saúde de Maluf como motivo de urgência para a análise do pedido para que ele, pelo menos, fosse encaminhado para prisão domiciliar.

Anthony Garotinho deixa prisão em Bangu, no Rio. Ex-governador do Rio foi solto por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes.

Temer sanciona PL que libera R$ 1,9 bi a estados e municípios. O projeto foi aprovado pela Câmara em 6 de dezembro e, com tramitação rápida, passou pelo plenário do Senado no dia 13 deste mês.

CMN reduz juros de financiamentos do BNDES para 6,75% ao ano. Em tese, a redução da TJLP aumenta as pressões sobre o Tesouro Nacional, que cobre a diferença entre a taxa subsidiada e os juros de mercado.

Presidente do Peru escapa do impeachment. Votação registrou 79 votos a favor da destituição, 19 contra e 21 abstenções. Para afastar Kuczynski, eram necessários 87 votos.

Mais de 120 países desafiam Trump na ONU e apoiam resolução sobre Jerusalém. Presidente dos EUA ameaçou cortar ajuda financeira a críticos de sua decisão.

Câmara dos EUA aprova financiamento do governo até janeiro. Com 231 votos a favor e 188 contra, a câmara baixa desbloqueou recursos que agora necessitam o sinal verde do Senado.

Separatistas conseguem maioria nas eleições da Catalunha. O comparecimento nessa quinta-feira foi de 82%, o mais alto na Catalunha desde a restituição da democracia, há 40 anos.

Enquanto você desligou…

Presidente-executivo da Alphabet deixará o cargo em janeiro. Schmidt estava ligado à companhia desde 2001 e forneceu sua “experiência e visão clara sobre o futuro da tecnologia”, disse a empresa dona do Google em nota.

Sanepar orça R$1,18 bi em investimento para 2018. Em 2019, a Sanepar vai investir 977 milhões de reais, que serão seguidos por mais 918 milhões em 2020.

Fundação Zerrenner venderá até 9 mi de ações ON do Itaú em leilão. Cada ação será vendida inicialmente por 37 reais cada. O papel encerrou nesta quinta-feira cotado a 37,40.

BTG Pactual e UBS apostam em batalha jurídica sobre plano da Oi. Entre os questionamentos possíveis está o fato de o plano não ter sido aprovado pelo conselho de administração, assim como o aumento de capital de R$ 4 bilhões.

Tryssenkrupp chega a acordo para viabilizar fusão com Tata Steel. O acordo, que ainda precisa ser aprovado pelos membros da IG Metall, não prevê demissões forçadas ou fechamentos de estruturas importantes até 2026.

Linx adquire plataforma de anúncios em e-commerce por R$13 milhões. De acordo com fato relevante, poderá ocorrer o pagamento de 9,73 milhões adicionais caso sejam atingidas metas financeiras e operacionais de 2018 a 2020.

Eurofins Scientific compra laboratório brasileiro Pasteur. A Eurofins já atua no Brasil nos setores de análises de alimentos, análises ambientais e serviços bioanalíticos para agricultura.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, a FGV divulga a Confiança do Consumidor de dezembro. Nos Estados Unidos, dai o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis e a Venda de Casas Novas de novembro.