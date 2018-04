Fundos de criptomoedas caem quase 30% em março

Os fundos de criptomoedas caíram 29,2 por cento em março, em meio a uma crise contínua causada pelo aumento da fiscalização dos reguladores globais dos ativos virtuais, de acordo com um novo índice lançado pelo provedor de dados BarclayHedge.

O índice Barclay Cryptocurrency Traders caiu 43,1 por cento no ano, após três perdas mensais consecutivas, afirmou o BarclayHedge nesta quarta-feira.

O Cryptocurrency Traders, iniciado em 2018, mede os retornos mensais de 19 fundos que negociam bitcoin e outras criptomoedas.

O bitcoin volátil atingiu o recorde histórico de pouco menos de 20 mil dólares em dezembro e, desde então, caiu para 5.920 dólares. Nesta quarta-feira, foi negociado a 8.232 dólares na plataforma BitStamp.

As criptomoedas foram afetadas este ano por temores de uma repressão dos reguladores e preocupações de que eles estavam em uma bolha especulativa que agora está se esvaziando.

Dados do rastreador de dados de tecnologia financeira Autonomous NEXT confirmam a tendência de queda do mercado.

“Houve uma desaceleração nas receitas da ICO (oferta inicial de moeda, na sigla em inglês) que acompanhamos (1 milhão de dólares ou mais), com uma queda em fevereiro e uma ligeira recuperação em março em termos de arrecadação de fundos”, disse a Autonomous Next em relatório publicado esta semana.

Os ICOs são uma forma de arrecadação de fundos no qual as startups criam moedas ou fichas e as vendem para investidores.

“Há definitivamente uma desaceleração em termos de ICOs desde março. Então, parece que a parte de financiamento público está ficando cada vez mais lenta, parecendo o verão do ano passado, e não o frenesi da queda/inverno”, disse a Autonomous Next, com base em Londres.

O número de novos fundos no rastreador de fundos de criptografia da empresa também cresceu modestamente em 2018.

A Autonomous Next disse que está rastreando 251 fundos de criptomoedas.

“O número não está crescendo tão rápido quanto esperávamos – em parte porque é um ambiente mais difícil de melhorar, e em parte porque as pessoas estão sendo menos perspicazes sobre o que estão fazendo”, disse a empresa.