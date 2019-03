Fundo da XP Asset Management eleva aposta em estatais

(Bloomberg) — Um dos fundos brasileiros com melhor performance ao longo dos últimos anos, de acordo com dados da Bloomberg, aumentou a aposta em ações de Banco do Brasil e Cemig.

“Continuamos achando que elas estão defasadas, baratas e com boas perspectivas de melhora no fundamento”, disse João Braga, co-chefe de renda variável da XP Asset Management, em entrevista.

Braga também vê espaço para alta adicional do mercado brasileiro, após um rali de cerca de 9% do índice Ibovespa a partir da eleição de Jair Bolsonaro, em outubro do ano passado. “Só com os juros mais baixos e a volta do crescimento, dado o ciclo, os múltiplos deveriam estar mais altos,” diz Braga.

As ações brasileiras atualmente estão sendo negociadas a 11,4 vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, abaixo da média de 12,8 dos últimos cinco anos, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O fundo XP Long Biased, que superou 99 por cento dos pares ao longo dos últimos cinco anos com um retorno de 36,7%, tem posições em Iguatemi, Lojas Americanas e Via Varejo. Braga também gosta das ações da Azul.