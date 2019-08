Frota no PSDB?; o labirinto da Argentina e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (16) bem informado:

As quentes do dia

Doria deve anunciar filiação de Alexandre Frota nesta sexta, dizem fontes

O deputado Alexandre Frota foi expulso do PSL nesta semana após fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro

Argentina em seu labirinto: Macri corta o imposto de pão e leite

A prioridade de Macri é evitar uma derrota nas eleições agendadas para o dia 27 de outubro

Petrobras deve receber ofertas pela Liquigás nesta sexta

Petrobras pode levantar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões com a venda da Liquigás

Com bloqueio de verba, setores do governo correm risco de paralisia

Compressão no Orçamento põe equipe econômica em alerta sobre funcionamento da máquina pública, diz reportagem da Folha de S. Paulo

BRF muda estratégia e deve captar R$ 4,4 bi em títulos

Martelo ainda não foi batido, nem os bancos assessores contratados, mas a ideia da companhia é aproveitar o frisson causado pelo balanço, diz reportagem do Estadão

Política e Mundo

Gilmar Mendes suspende ação penal contra Cabral por uso de dados do Coaf

Ministro usou como base decisão de Toffoli que suspendeu investigações com uso de dados do órgão sem autorização judicial

Justiça autoriza Gleisi a atuar como advogada de Lula

A deputada vai defender o ex-presidente em ação contra ofensas recebidas por ele nas redes sociais quando o seu neto faleceu

Após despacho de Bolsonaro, PRF recolhe radares móveis das rodovias

De acordo com o presidente, aparelhos de fiscalização nas estradas funcionam como uma “pegadinha” e “caça-níquel”

PF contraria Bolsonaro e diz que troca de chefia não é por desempenho

Presidente anunciou substituição de delegado, e sindicato da categoria enxergou medida como preocupante por interferir na autonomia do órgão

Milhares de argentinos protestam contra a instabilidade econômica

Os manifestantes que se reuniram em Buenos Aires pediram a saída de Macri e o fim da instabilidade econômica que aumentou após as eleições primárias

Em jornais, ricaços de Hong Kong “protestam” contra os protestos

A elite empresarial decidiu entrar em cena para manifestar sua oposição aos violentos protestos que abalaram os negócios em Hong Kong

Enquanto você desligou

Fontes do governo apostam que acordo Mercosul-UE sobrevive sem Macri

Duas fontes do ministério da Economia e um ministro avaliam que peronista Alberto Fernandez deve ser pragmático mesmo com hostilidade de Bolsonaro

Brasil está preparado para dólar a R$ 4,10 ou R$ 4,20, diz Guedes

Ministro da Economia afirmou que o país não tem nenhuma preocupação com a questão cambial porque tem dinâmica de crescimento própria

Mudanças na Via Varejo passam por “água, tinta e sabão”

Reformas, mudanças na remuneração dos vendedores, estabilização de sistemas e integração entre canais online e offline são algumas das mudanças na varejista

União com BRF era oportunidade, não uma mudança de estratégia da Marfrig

No fim de maio, BRF e Marfrig anunciaram uma possível fusão. Se tivesse sido levada adiante, o resultado seria uma empresa de 35 bilhões de reais

Instagram vai permitir que usuários denunciem informação falsa

Com nova ferramenta no aplicativo, ação faz parte de esforço do Facebook para limitar o alcance de publicações erradas e alertar usuários

Agenda

Parecia muito, muito distante, mas a sexta-feira (16) enfim chegou e é dia de o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresentar seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

A Opep publica seu relatório mensal sobre o petróleo, com as questões que afetam o mercado desta commodity e também as perspectivas para o próximo ano. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Ainda nesta sexta, a Universidade de Michigan libera seu Índice de Percepção do Consumidor, sobre a confiança dos consumidores e mostra tendências da atividade econômica. E o Census Bureau libera os dados sobre as construções de novas casas e licenças para futuras construções nos EUA (informações que evidenciam a força do mercado imobiliário). E, na Zona do Euro, o Eurostat divulga os dados referentes à balança comercial no mês de junho.