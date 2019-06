Freio na Previdência; Mercosul e UE perto de acordo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (27) bem informado:

Reunião entre ministros do Mercosul e UE deve concretizar acordo comercial

Se concretizado, o acordo entre Mercosul e União Europeia representará um marco pois será o segundo maior tratado já assinado pelo bloco europeu

Debate para inclusão de estados adia relatório da Previdência

Relatório era para ser votado hoje em comissão especial da Câmara; agora, no melhor cenário, fica para semana que vem

EUA divulga número final do PIB em clima de reeleição de Trump

Departamento de Comércio dos EUA divulga nesta quinta a última previsão do PIB do 1º trimestre de 2019, que especialistas esperam que se consolide em 3,1%

Alta do bitcoin começa a lembrar bolha de 2017, dizem analistas

Moeda virtual chegou a subir 14% na quarta-feira, atingindo US$ 12.900 pela primeira vez desde janeiro de 2018.

Segundo a Folha, Governo manda ministérios liberarem lote extra de emendas a fiéis à reforma

Deputado favorável à Previdência terá R$ 10 mi por apoio na comissão e mais R$ 10 mi no plenário

Também na Folha: No G20, Bolsonaro diz que Brasil não tem lado na guerra comercial entre China e EUA

Encontro no Japão tem como principal debate o comércio multilateral

Política e Mundo

Senado aprova projeto contra abuso de autoridade por juízes e procuradores

Proposta, que vai voltar à Câmara, ganhou destaque após vazamento de supostas mensagens de Sergio Moro com procuradores da Operação Lava Jato

Procurador recomenda aumento da pena de Lula na ação do sítio de Atibaia

A justificativa para o aumento cita que “a ganância é inerente ao tipo penal” e que a atitude do ex-presidente “envolveu a manipulação da democracia”

Prisão de militar brasileiro repercute na imprensa internacional

Coberturas colocam como um caso delicado para Bolsonaro a apreensão dos 39kg de cocaína em avião da FAB; francês Le Monde chega a chamar de “aerococa”

Justiça nega pedido de Flávio Bolsonaro e mantém quebra de sigilo bancário

Parlamentar teve solicitação negada pela segunda vez em investigação sobre transações financeiras envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz

Caracas diz ter frustrado golpe orquestrado por EUA, Colômbia e Chile

Segundo o governo venezuelano, o golpe previa o assassinato do presidente Nicolás Maduro e a proclamação de um general da reserva como chefe de Estado

Enquanto você desligou

Klein será novo presidente do conselho de administração da Via Varejo

Para o cargo de diretor presidente foi eleito Roberto Fulcherberguer

Casino propõe a GPA reorganização que inclui compra de colombiana Éxito

Migração da empresa para o segmento Novo Mercado, na B3, também foi colocada como intenção pela companhia ao grupo

Banco do Brasil destinará R$103 bi em crédito agrícola para safra 2019/20

Valor é 20% superior ao realizado na temporada passada e terá R$ 91 bi para crédito rural e R$ 11 bi para agroindustrial

Como as lojas físicas podem coexistir com o e-commerce

A tendência é que o comércio se adapte ao virtual

Agenda

Nesta quinta-feira (27), no Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego solta o Índice de Evolução de Emprego do Caged, com as vagas criadas/fechadas no mês de maio. Já nos EUA, a quinta será mais cheia, começando com o Bureau of Economic Analysis, que divulga o PIB norte-americano do primeiro trimestre, assim como o Índice de Preços de Bens e Serviços, importante medida da inflação, do mesmo período. Já o Department of Labor atualiza os pedidos de seguro-desemprego da semana (que serve entender a força do mercado de trabalho), e a National Association of Realtors libera os números de maio do Índice de Vendas Imobiliárias Pendentes NAR (PHSI), considerado o principal indicador de atividade do setor imobiliário.