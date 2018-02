Fracasso da Previdência e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Previdência fracassa e Temer tenta agenda alternativa. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o ministro da Secretaria de Governo já admite que equipe estuda o que pode ser feito para aliviar o déficit na área econômica.

Prazo para Lula enviar recurso se encerra nesta terça-feira. O ex-presidente tem até as 23h59 para apresentar seus últimos recursos na 2ª instância de Justiça, no caso do tríplex do Guarujá.

Câmara aprova intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Por 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção, o decreto do Executivo determina que a intervenção fica sob responsabilidade do Exército até o final do ano. Texto agora vai ao Senado.

Miller preparou material de reunião que, com áudio de Aécio, selou delação da JBS. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a informação consta em registros feitos pelo ex-procurador.

Forças Armadas fazem operação em favela na zona norte do Rio. A ação foi programada antes da intervenção federal na segurança pública no Estado, segundo a Seseg (Secretaria de Estado de Segurança), segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Suzano quer trazer Fibria de volta à mesa de negociação. Apuração do jornal Valor Econômico revela que após abandonar a negociação no fim do ano passado, a empresa da família Feffer voltou a abordar a concorrente e, pela primeira vez, ambas admitiram formalmente as conversas.

Erro no sistema de banco público prejudica 4,9 mil pequenos agricultores. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, uma falha no Banco do Nordeste afetou agricultores do semiárido e gerou dívida média de R$ 892 para cada.

Política e mundo

PGR se manifesta contra recurso de Lula no STF. No parecer, a procuradora sustenta que não cabe ao STF reanalisar as provas que justificaram a condenação de Lula.

Maia afasta Paulo Maluf de mandato de deputado federal. Condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, o parlamentar está preso desde dezembro de 2017.

Luislinda Valois deixa Ministério dos Direitos Humanos. A pasta será assumida pelo subchefe de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha.

Tribunal ordena que Fujimori seja processado por massacre de 1992. Fujimori, que cumpria uma condenação de 25 anos de prisão por outros dois massacres executados durante seu governo (1990-2000), foi indultado na véspera de Natal pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Mercosul e UE retomam negociações para acordo comercial. As negociações vão se estender até 2 de março. Ao final, poderia haver um anúncio sobre o acordo, após 20 anos de diálogos entre os dois blocos.

Enquanto você desligou…

GPA reverte prejuízo em lucro de R$ 408 mi no 4º trimestre. A geração de caixa medida pelo Ebitda disparou 62% na comparação anual, para 756 milhões de reais.

Itaúsa lucra R$2 bi no 4º trimestre, alta de 4,9%. Isoladamente, o lucro do Itaú atribuído à Itaúsa no período, de 2,24 bi de reais, representou 94,1% do lucro obtido pela controladora por meio do método de equivalência patrimonial.

Eletropaulo vai investir R$4,9 bi entre 2018 e 2022. Deste total, 4,523 bilhões virão de recursos próprios e os outros 419 milhões serão de recursos financiados pelos clientes, afirmou a companhia.

Guatemala reivindicará mais de US$ 70 milhões da Odebrecht. Segundo ministro, foi solicitado à construtora desde o ano passado as fianças da obra na CA-2 Ocidente, mas “o tempo passou e não nos entregaram”.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a prévia da Confiança do Consumidor na Zona do Euro.