A Foxconn vendeu 398,4 milhões de dólares em ações do grupo Alibaba, em uma negociação de bloco no mercado aberto administrada pelo Goldman Sachs, pessoas familiarizadas com o assunto disseram nesta quarta-feira, 20.

A Foxconn vendeu 2,2 milhões de ações da Alibaba nesta quarta-feira a 181,10 dólares por ação, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas antes de qualquer anúncio oficial.

A Foxconn e o Goldman Sachs não responderam imediatamente às solicitações de comentários.