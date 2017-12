Fox e Disney caem na Bolsa após anúncio de compra

São Paulo — O grupo Walt Disney confirmou, nesta quinta-feira, a compra da 21st Century Fox por 52,4 bilhões de dólares. A Disney também irá assumir uma dívida líquida de cerca de 13,7 bilhões de dólares da companhia do magnata Robert Murdoch.

Com o anúncio, as ações da Fox passaram a cair mais de 1,4%, ainda no pré-market. Já os papéis da Disney tinham perdas em torno de 0,8%.

Pelos termos do acordo, os acionistas da Fox irão receber 0,2745 ação da Disney para cada unidade de ações da Fox que possuem. Para o pagamento, a empresa do Mickey Mouse deve emitir 515 milhões de novas ações

Os ativos que serão repassados à Disney incluem estúdios de cinema e televisão, redes de entretenimento a cabo e propriedades de entretenimento famosos como X-Men, Avatar, Planeta ds Macacos e The Simpsons.

Fox News, Fox Broadcasting, Fox Business, FS1, FS2 e Big Ten Network continuarão nas mãos do magnata Robert Murdoch.

No mesmo comunicado, a Disney informou que o seu diretor executivo, Bob Iger, continuará no cargo até 2021 para “fornecer a visão e a liderança comprovada necessárias para completar com sucesso e integrar uma empresa tão maciça e complexa”.

Em entrevista ao programa “Good Morning America”, da rede ABC, Iger disse que a nova empresa não espera alcançar a “escala da Netflix rapidamente”, mas pretende ser um importante concorrente.

Há alguns meses, a Disney anunciou a criação da sua própria plataforma digital e informou que irá tirar seus filmes da Netflix a partir de 2019.

Os investidores da Netflix não reagiram imediatamente à notícia. No início da manhã, os papéis tinham ganhos de 0,24%.