Forte demanda faz bitcoin superar US$13 mil em novo recorde

Tóquio/Nova York – A bitcoin ampliou rali nesta quarta-feira, rompendo acima dos 13 mil dólares e atingindo recorde, apesar de questionamentos sobre o real valor da criptomoeda e preocupações sobre uma possível formação de bolha.

A moeda digital ganhou impulso após o anúncio do principal órgão regulador de derivativos dos Estados Unidos na sexta-feira de que permitira a CME Group e a CBOE Global Markets a listarem contratos futuros de bitcoin.

A decisão deixa portas abertas para maior regulação, mas também para mais adesão pelo público convencional, uma vez que futuros da bitcoin e outros derivativos facilitariam a negociação da nova classe de ativos.

“A simples percepção de famílias ao redor do mundo de que CME e CBOE estão dando legitimidade à bitcoin é o que realmente está puxando o grande rali aqui”, disse o diretor de estratégia global de produto e marketing da Cambridge Royal Payments em Toronto, Karl Schamotta.

O crescimento em mais de dez vezes do valor da bitcoin, de menos de 1.000 dólares no início do ano, tem gerado mais preocupações sobre regulação da moeda ao redor do mundo. Algumas personalidades importantes como o economista vencedor do Nobel Joseph Stiglitz têm afirmado que as criptomoedas deveriam ser consideradas ilegais.

“Estamos em um processo de bolha e uma das características de um mercado que passa por bolha é que não há forma de saber quando ela vai estourar”, disse Mick McCarthy, estrategista chefe de mercado da CMC Markets, em Sydney.

A bitcoin exibia alta de 12,2 por cento às 19:51 (horário de Brasília) na bolsa de Luxemburgo Bitstamp, cotada a 13.100 dólares. Mais cedo, a moeda alcançou o recorde de 13.127,01 dólares.

“Há muito dinheiro fluindo para bitcoin agora, a maior parte motivada por medo de perda da oportunidade e ganância”, disseLeonhard Weese, presidente da Associação da Bitcoin em Hong Kong.