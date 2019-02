Ford fechará outra fábrica?; Quem manda na Gafisa e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (21) bem informado:

As quentes do dia

As três frentes de convencimento pela reforma da Previdência

Após anunciar plano ambicioso, governo precisa convencer população, governadores e parlamentares.

Oscar Segall lidera fundo que comprou 18,5% da Gafisa

O empresário vendeu a tradicional construtora Klabin Segall em 2009. Agora, é o novo presidente do conselho de uma empresa que vive fase atribulada

Fábrica de Taubaté também pode ser fechada, diz Santana

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, prevê que, além da fábrica de veículos, em São Bernardo do Campo, o Estado de São Paulo também corre o risco de perder para a Bahia a produção de motores da montadora.

Centrão quer bloquear tramitação da nova Previdência até mudar articulação política do Planalto

Conforme coluna da Folha de S.Paulo, os mais insatisfeitos advogam que a Câmara só comece a debater o texto depois de Jair Bolsonaro expor o projeto que vai tratar da aposentadoria dos militares.

Governo quer alíquota do INSS de até 22% para servidor público

Segundo a Folha de S.Paulo, reforma também prevê contribuição progressiva por faixa salarial na iniciativa privada.

Câmara conclui votação do cadastro positivo; texto volta para o Senado

Deputados contrários à proposta argumentam que a medida viola o direito à privacidade e que vai gerar tratamento diferenciado para consumidores endividados.

Lucro da CSN salta no 4º tri; empresa faz acordo de US$500 mi com Glencore

A siderúrgica anunciou nesta quarta que seu lucro de outubro a dezembro somou 1,77 bilhão de reais, 370% maior do que o obtido em igual etapa de 2017.

Gigante dos sucrilhos, o sucesso da Kellogg’s pode estar nos biscoitos

A aquisição da Parati foi o maior investimento que a companhia já fez na América do Sul e faz parte de um movimento global para alcançar novas categorias.

Na Kraft Heinz, cada ponto de crescimento é uma vitória

Depois de um período conturbado, analistas esperam que a receita da companhia cresça 1% no quarto trimestre; os resultados serão divulgados nesta quinta.

Incêndio deixa pelo menos 70 mortos na capital de Bangladesh

Tragédia também deixou 55 feridos, 10 deles em estado crítico. O prédio em chamas era usada para moradia e armazém de produtos químicos.

China e EUA têm nova rodada contra guerra comercial

Com mais uma rodada diplomática nesta quinta-feira, dois países trazem otimismo aos investidores de que ameaças não sairão do papel.

Presidente da Câmara dos EUA quer bloquear manobra de Trump por muro

Os congressistas têm até a tarde desta quinta para apoiar a petição contra a decisão por estado de emergência e apresentá-la na sexta-feira à Câmara.

Guaidó irá em caravana à fronteira com a Colômbia por ajuda humanitária

A oposição monta estrutura que, além de ofertar ajuda humanitária, receberá autoridades e fará um grande show com artistas como Alejandro Sanz.

Política e mundo

Bolsonaro pede a Onyx para negociar acordo com Bebianno, diz jornal

Conversa teria sido ouvida por um telefonema acidental do ministro da Casa Civil a jornalista do O Globo durante reunião com o presidente.

Maia tentará instalar CCJ na próxima terça-feira para agilizar Previdência

Câmara tem prazo de cinco sessões para emitir parecer sobre a proposta, que depois passa por comissão especial para só então ser votada no plenário da Casa.

Projeto sobre bloqueio de bens de alvos ligados ao terrorismo é aprovado

Texto que atualiza e endurece regras de combate a criminosos e empresas envolvidos em lavagem de dinheiro passou no Senado.

Relator, Celso vota para enquadrar homofobia na lei de crime de racismo

Ministro afirmou que atos homofóbicos são comportamentos de discriminação que inferiorizam o ser humano e reconheceu omissão do Congresso sobre o tema.

TRF4 nega pedido de novo interrogatório de Eduardo Cunha na Lava Jato

Advogados alegaram que prova pericial foi usada em interrogatório sem que houvesse contraditório; Ex-deputado é investigado por recebimento de propina.

“Esdrúxula”, diz Gilmar sobre apuração da Receita Federal

Em documentos vazados, há citação de possíveis fraudes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o ministro e esposa.

“Sei o lado da lei”, diz Olímpio sobre investigação de candidatas laranjas

“O PSL não compactua com irregularidades. Na minha história de vida, como policial, sei bem o lado da lei”, disse o senador.

Anistia Internacional pede a Maduro que aceite ajuda para Venezuela

Carregamento de ajuda humanitária está em cidade na fronteira da Colômbia e países que reconhecem Guaidó se comprometem a fazer doações.

Ascensão de Trump faz número de grupos radicais bater recorde nos EUA

Desde que magnata anunciou intenção de disputar presidência em junho de 2015, número de grupos extremistas aumentou 30%.

Enquanto você desligou…

Em pronunciamento na TV, Bolsonaro diz que Previdência será para todos

Após enviar PEC ao Congresso, presidente declarou que proposta de reforma tornará contribuição previdenciária mais justa.

Reforma da Previdência mostra governo ambicioso e de olho na narrativa

Reforma é elogiada por economistas e acerta ao reduzir desigualdades, com algumas exceções. A dúvida continua sendo, como sempre, a política.

Guedes: reforma é para reduzir desigualdades e eliminar privilégios

Segundo ele, a reforma busca garantir a solvência da Previdência e, mais do que isso, o crescimento econômico e a geração de empregos.

Qualquer economia menor que a proposta me deixaria preocupado, diz Fraga

Após entrega de proposta ao Congresso, Ministério da Economia informou um corte de gasto em torno de R$ 1,07 trilhão em dez anos.

Importadores privados restringem negócios com a Petrobras, diz Abicom

Motivo da redução das compras de combustíveis seria defasagem entre preços da estatal e os praticados no mercado internacional.

Ultrapar lucra 27% mais no 4º tri com melhora em resultado financeiro

Com lucro líquido de R$ 495,6 milhões, grupo prevê expansão na demanda interna com melhora na economia brasileira.

Procura por crédito aumentou 2,9% em janeiro, aponta Serasa Experian

Para economistas, estabilidade da taxa de juros e da inflação, e melhora do grau de confiança dos consumidores explicam resultado.

MP pede interdição do CT do Flamengo e bloqueio de R$ 57,5 milhões

Incêndio no Ninho do Urubu matou dez atletas e deixou três feridos em alojamento do clube.

Fed viu poucos riscos em pausa no aumento da taxa de juros, mostra ata

Membros alegaram que abordagem mais paciente dá tempo para compreender efeitos de uma desaceleração global.

Agenda

Nesta quinta-feira (21), serão divulgados na Zona do Euro o PMI industrial, composto e de serviços e as atas da reunião de política monetária do BCE, além de discursos de membros do banco. Nos EUA, serão publicados o núcleos de pedidos de bens duráveis, índices de atividade industrial da Filadélfia, vendas de casas, estoques de petróleo, PMI e discursos de membros do Fomc.