Foco na Amazônia; China e EUA farão as pazes? e tudo para ler hoje

São Paulo

As quentes do dia

Trump agora diz ter voltado a negociar com a China

No domingo, o presidente americano havia afirmado estar arrependido de não aumentar tarifas sob produtos chineses mais cedo

Hora da ação? Brasil inicia combate ao fogo na Amazônia

Governadores da Amazônia legal devem se reunir com o presidente Bolsonaro para definir medidas concretas contra os incêndios

Trump oferece acordo comercial pós-Brexit ao Reino Unido

Objetivo é que futuro acordo reforce o comércio bilateral, mas qualquer melhora na balança a favor de um lado será às custas do outro

O que pensam os bancos centrais sobre a tática comercial de Trump

Em encontro internacional, presidente dos bancos centrais criticaram instabilidade comercial causada por Donald Trump

Pacto federativo prejudica 1 milhão de credores no país

De acordo com a Folha, acordo costurado no Senado levaria à sexta moratória para precatórios

Decisões da gestão Bolsonaro fragilizam controle ambiental

De acordo com a Folha, governo reduz aplicação de multas e recursos da área, além de trocar servidores

“Não esteve comigo durante a campanha”, diz Bolsonaro sobre Moro

Em comentário no Facebook, Bolsonaro respondeu a comentário sobre a participação de Moro durante a campanha presidencial de 2018

Política e Mundo

Governo autoriza uso das Forças Armadas em combate a queimadas na Amazônia

De acordo com o Palácio do Planalto, os nove Estados da Amazônia Legal concordaram com a GLO, mas só Roraima já assinou o pedido

Governo orienta embaixadas a defender políticas de Bolsonaro para Amazônia

Postos diplomáticos no exterior receberam uma circular com orientações para temas como desmatamento, Amazônia, agricultura e meio ambiente

STF nega pedido de Lula para suspeição de Moro na ação do Instituto

A defesa do ex-presidente queria que o Supremo anulasse os atos praticados por Moro no processo, alegando perseguição política do ministro

Homicídios caem 26% em julho em SP e atingem menor número da história

Principais indicadores de criminalidade do estado apresentaram redução e o número de homicídios passou de 261 para 192

Raquel Dodge contraria PF e pede arquivamento de inquérito contra Collor

Parecer foi encaminhado ao gabinete do ministro Luiz Fux, do STF, que vai decidir se as investigações devem prosseguir ou não

Trump oferece ajuda a Bolsonaro para combater incêndios na Amazônia

Presidente americano afirmou que relação entre os dois países está “mais forte do que nunca” e que perspectivas comerciais futuras são empolgantes

G7 quer ajudar a parar incêndios na Amazônia e Colômbia pede pacto na ONU

Crise gerada por incêndios em países da Amazônia ganha teor internacional; Israel deve enviar aviões de combate ao fogo

Enquanto você desligou

“Incêndios florestais não devem ser pretexto para sanções internacionais”, diz Bolsonaro

Durante o discurso, o presidente também confirmou que acionará as Forças Armadas para combater as queimadas na Amazônia

Protestos em defesa da Panelaços são realizados durante pronunciamento de Bolsonaro

Organização foi feita pelas redes sociais, onde opositores da política ambiental do presidente mantiveram assunto “panelaço” em segundo lugar no Twitter

Em resposta à China, Trump anuncia novo aumento de tarifas sobre produtos

Decisão do governo americano ocorre depois que os chineses elevaram as taxas sobre US$ 72 bilhões em mercadorias dos EUA

Petrobras tem nota de crédito “stand-alone” elevada pela Moody’s

Segundo estatal, agência apontou que mudança ocorre por conta de melhoras de crédito e liquidez, controle de dívidas e competitividade no mercado

Governo publica decreto autorizando venda de ações do Banco do Brasil

Executivo já havia anunciado plano de vender esse lote, que corresponde ao valor mínimo necessário para manter condição de acionista controlador

Disney+, rival da Netflix, chegará à América Latina em 2020

Serviço de filmes e séries online da Disney chegará a Brasil, México e outros países no ano que vem

Agenda

Hoje é segunda-feira (26), dia de deixar o fim de semana para trás e focar no trabalho. E também é dia da prêmiação MELHORES E MAIORES, de EXAME. Além disso, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com a perspectiva do mercado para a economia brasileira a longo prazo.

Nos EUA, o Census Bureau publica dados sobre os pedidos de bens duráveis no mês de julho, que dá um panorama da atividade industrial dos EUA. Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Se você quer ser um líder que atrai pessoas de qualidade, a chave é você mesmo se tornar uma pessoa de qualidade” — Jim Rohn, empreendedor norte-americano