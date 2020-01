Fluxo de caixa faz da Amazon uma boa empresa para investir, diz Barron’s

Nova York — A Amazon está gerando muito fluxo de caixa livre, que costuma ser usado para investir no crescimento de seus negócios, tornando a varejista de comércio eletrônico um bom investimento, disse a Barron’s na última sexta-feira.

As ações da empresa fecharam na sexta-feira a 1,875 dólares, o que representa 69 vezes o lucro projetado este ano, mas o preço ainda é adequado quando comparado ao fluxo de caixa livre da Amazon, de acordo com a Barron’s, publicação semanal com foco em informações financeiras e mercados.

Quando o balanço financeiro da empresa para 2019 for divulgado, os analistas de Wall Street esperam que a Amazon registre um aumento de receita de 20% e um aumento de 28% no fluxo de caixa livre, informou a Barron’s.

A Amazon deverá se tornar o maior gerador de caixa livre nos Estados Unidos dentro de cinco anos, segundo a Barron’s.